Qué es Revolve Festival y por qué no podrías recibir una invitación para ir

El primo lejano de Coachella que sólo permite la entrada con invitación exclusiva, y donde si no eres Megan Fox o tienes más de 20 millones de seguidores en Instagram, lo más seguro es que no serivirías el RSVP. Revolve Festival. Ok, quizá exageré con el número de followers —sí había alguien con esa cantidad tho— pero lo cierto es que Revolve Festival empezó como un invite only para celebridades e influencers que después irían al festival Coachella, y cada año se organiza en Palm Springs (aunque no está necesariamente afiliado con el magno festival de música y arte que todos conocemos). Como bien dice su nombre, la idea viene de la firma de modas fundada hace 20 años, pero este 2024 las cosas sucedieron de manera más... austera.

¿Qué es Revolve Festival?

El Revolve Festival comenzó en 2015 y este año tomó lugar el pasado 13 de abril. Hay referencias a que se le llama el “Séptimo Festival Anual de Revolve” en 2024, pero eso podría referirse a la séptima edición del evento que se lleva a cabo como parte de una celebración más grande del vigésimo aniversario de Revolve.

Es un evento solo por invitación organizado por el minorista de ropa Revolve y ocurre anualmente alrededor del mismo tiempo que el Coachella Valley Music and Arts Festival, aunque no está oficialmente afiliado a Coachella. Conseguir una invitación es un gran logro, con la asistencia de celebridades e influencers, o como lo describiría WWD, “han estado llevando influencers al Valle de Coachella en California durante años, alojándolos en un hotel, vistiéndolos con sus marcas y, a su vez, recibiendo exposición orgánica en redes sociales”.

¿Cómo fue Revolve Festival 2024?

Años atrás llegó a formar la misma temática de Coachella —una ‘feria gigante’ con columpios voladores— y duraba dos días. Este año es la primera vez que lo reducen a un día, y no hubo actividades más allá de los conciertos en vivo. Business of Fashion recuerda que a este evento asistían figuras como Timothée Chalamet y las Kardashians, pero “el recuento de invitados bajó a 1,200 desde su pico de cinco mil personas en 2022". Eso sí, aquel fue el año de su mayor descenso: múltiples influencers documentaron que quedaron “varados” para ir al festival, sin camionetas que pasaran por ellos, debajo del sol y atravesando horas sin agua ni comida. Revolve Festival entonces tuvo una baja reputación.

“El evento reducido es en parte un reflejo de cómo el hype de Coachella se ha desvanecido”, continúan en BoF. “Revolve ayudó a inventar el influencer marketing como lo conocemos, con eventos exagerados como el Festival, que está buscando nuevas maneras de aprovechar la sed de redes sociales con el fin de vender ropa”.

A la edición 2024 acudieron Emma Roberts, Charli D’Amelio y Megan Fox, mientrad el line-up estuvo conformado por los gemelos Ying Yang, el rapero Ludacris, Sean Paul, Nina Sky, Siobhan Bell y Kim Lee. Y en las contadas activaciones que tuvieron preparadas había una cabina de fotos patrocinada por Rhode de Hailey Bieber, mientras que P.F. Flyers organizó una competencia de “lanzar al aro” para ganar zapatos.

¿Lip gloss de Rhode? No gracias, yo habría dado lo que sea por ir este año y conocer en persona a Pookie y Jett Puckett —Pookie is looking absolutely fire tonight.