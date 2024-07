Emprendedor y activista, todo lo que sabemos sobre el fiancé de Lady Gaga, Michael Polansky

Lady Gaga introdujo a su novio Michael Polansky como su prometido durante los Juegos Olímpicos 2024, donde la cantante dio un asombroso show para la ceremonia de apertura. Después de terminar un compromiso con el agente de talentos Christian Carino, Gaga encontró el amor de nuevo en Polansky, un emprendedor y activista de bajo perfil (por el momento).

¿Quién es la pareja de Lady Gaga 2024?

Fueron vistos por primera vez en una fiesta de Año Nuevo y después el Super Bowl 2020, lo que los llevó a estar juntos durante la pandemia de Covid-19 y, momentáneamete, agrandar su compromiso hasta el día de hoy.

Los rumores del compromiso se hicieron más fuertes cuando la cantante lució un gran anillo de diamantes en abril de este año. A Michael también se le vio cuando Lady Gaga cantó durante la inauguración presidencial de Joe Biden en 2021, “Gaga se la pasó fenomenal”, dijo una fuente a People, “ella está muy feliz con Michael y se siente agradecida por su apoyo”. En un concierto en Las Vegas este año, la cantante llamó my mister a su pareja; y aunque no han sacado fotografías juntos durante cierto tiempo, Gaga ha capturado varios momentos románticos con él para compartirlos en Instagram.

Según el LinkedIn de Polansky, asistió a Harvard, graduado en matemáticas e informática. Pero lo que ha brillado en su carrera son los roles que tiene tras crear el Parker Foundation junto con el cofundador de Facebook, Sean Parker —enfocada en ciencia y salud pública—. También es miembro del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, así que este sentido activista lo comparte con Gaga, quien fundó el Born This Way Foundation.

¿Será que veremos próximamente fotos de boda?