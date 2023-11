Patrick Dempsey, cuando a los 21 se casó con su primera esposa de 47 años

Patrick Dempsey, a sus 57 años, fue nombrado el hombre más sexy del 2023 por la revista People —el año pasado este puesto se lo llevó Chris Evans—. Lo cierto es que ‘McDreamy’ robó varios corazones con su rol como Derek Shepherd en Grey’s Anatomy, despegando con una de las carreras de Hollywood más longevas y, realmente, poniéndose mejor conforme pasan los años. Sin embargo, en el campo del amor hay un antecedente que desde joven lo puso en el ojo del huracán: su primera esposa era 26 años mayor que él, y digamos que las cosas no terminaron tan bien. ¿Ya sabías este dato de Patrick Dempsey?

getty

¿Patrick Dempsey y Jillian todavía están casados?

Patrick ha estado casado con la estilists Jillian Fink desde 1999 y tienen tres hijos juntos (Talula, Sullivan y Darby); se conocieron cuando el actor fue a cortarse el cabello donde ella trabajaba y el resto fue historia.

Sin embargo, la pareja anunció en 2015 que se separarían. Pero al año siguiente tomaron riendas en el asunto y permanecieron juntos. “Nuestro matrimonio no era algo que estuviera dispuesta a dejar ir. No sentía que hubiéramos hecho todo el trabajo. Y ambos queríamos hacer ese trabajo. Ahí es donde empezó" (vía People).

¿Quién fue la primera esposa de Patrick Dempsey?

Antes de Jill, un joven Patrick Dempsey había depositado su corazón en una mujer de nombre Rochelle ‘Rocky’ Parker; se conocieron en el teatro cuando él tenía 18 y ella 44. Parker ya tenía una carrera soldificada como actriz y coach de actuación, mientras que Dempsey empezaba a abrirse camino en la industria —recordemos que los inicios en la actuación de Patrick empezaron en teatro, con obras como On Golden Pond y The Subject Was Roses.

Patrick y Rocky se conocieron en la obra Brighton Beach, donde ella actuaba como su tía. En realidad, ella era la mejor amiga de la mamá de Patrick, y luego se volvió mánager del joven actor. Ambos salieron durante tres años hasta caminar juntos al altar en 1987; era el tercer matrimonio para Rocky y ya tenía hijos de sus anteriores relaciones.

getty

getty

El desastroso final del primer matrimonio de Patrick Dempsey

El matrimonio de Dempsey y Parker terminó rápidamente, pero no por la diferencia de edad. Rocky demandó a Patrick por presunta violencia doméstica, alegando que él la había golpeado en el set de Can’t Buy Me Love, al grado de que desarrolló artritis. También mencionó que en una ocasión le rompió un dedo con la puerta del coche. Sin embargo, Patrick negó estas acusaciones y el juzgado no encontró ninguna prueba de estas acciones. Así que el divorcio llegó en 1994, y Rocky retiró estas demandas en 2006.

Patrick Dempsey dijo a Barbara Walters en 2006 que su atracción a Rocky estaba ligado a algunos mommy issues que tenía en su juventud. “Creo que necesitaba a una mamá. Había muchas cosas negativas con las que aún estoy trabajando. Ella tenía un hijo tan solo un año mayor que yo”, reveló.

El tiempo pasó, y Rocky murió en 2014 a la edad de 74 a causa de cáncer de pulmón.