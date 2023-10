Anne Hathaway o cómo ser la mejor vestida en el marco de Fashion Week

Si hay alguien que nos da lecciones de moda a cualquier edad y en cualquier ocasión, es Anne Hathaway. La actriz de 40 años es un ícono de estilo en la que encontramos inspiración con los conjuntos más glamurosos, y hasta los más casuales. La estrella de Princess Diaries decidió ser de las mejores vestidas en el marco de la Semana de la Moda, y a lo largo de los días de pasarela derrochó elegancia en varios eventos. Estos son los mejores looks de Anne Hathaway paseando —y trabajando— por Nueva York.

Los mejores looks de Anne Hathaway durante la Semana de la Moda

Uno de los modelos que más ha sorprendido es el vestido tableado que debutó en Claudia Schiffer para Versace durante la Semana de la Moda de Milán; fue durante el evento de la fundación de George Clooney que Anne decidió llevar este modelo recién salido del horno, mismo que es largo hasta el suelo con un estampado a cuadros en verde y metálico. El conjunto también incluía un escote de encaje verde y finos tirantes de espagueti. En cuanto a los accesorios, optó por un collar colgante plateado, pulseras y pendientes, con tacones plateados a juego, con un peinado semirecogido.

getty

Aunque ya pasó la Semana de la Moda de Nueva York, la estrella de Devil Wears Prada salió a pasear por Manhattan (para ir a The Today Show) con un conjunto mitad mezclilla y mitad traje; la parte superior de este conjunto era una chaqueta mini de dos tonos y se transformaba en un corsé de mezclilla. Los pantalones seguían el mismo diseño, comenzando como vaqueros azules y transformándose en pantalones de vestir negros. Este audaz conjunto se combinó con un sencillo pero elegante calzado de plataforma de Christian Louboutin.

getty

Y como los 3 de octubre se usa rosa —por el día de Mean Girls—, Anne asistió a la premiere de She Came To Me, comedia romántica dirigida por Rebecca Miller y protagonizada por Hathaway junto con Marisa Tomei y Nicole Kidman. Eligió un modelo rosa de lentejuelas de The Attico, strappless y con pronunciada apertura de pierna. ¿Anne Hathaway? Nuestra inspiración de glamour neoyorquino.