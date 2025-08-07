Suscríbete
Moda

Colombiamoda 2025 nos dejó estas 5 tendencias que definen el nuevo estilo latinoamericano

Del 28 al 31 de julio, Medellín volvió a convertirse en el epicentro creativo de América Latina durante la Semana de la Moda de Colombia 2025

August 07, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Colombiamoda 2025 - Day 4

Colombiamoda 2025 nos dejó estas 5 tendencias que definen el nuevo estilo latinoamericano

Oscar Garces/Getty Images

Con cada edición, Colombiamoda deja de ser simplemente una plataforma de diseño para convertirse en un termómetro de los códigos estéticos, culturales y sociales que definen a la región. La edición 2025, celebrada del 28 al 31 de julio en Medellín, confirmó que la moda latinoamericana está lejos de ser una categoría cerrada: es híbrida, insurgente, emocional y, sobre todo, conectada con sus raíces.

A continuación, te presentamos un recap de las 5 tendencias másrelevantes del Colombiamoda 2025 ya que podrían marcar el pulso de lo que está por venir en América Latina, donde la moda posee una esencia propia: innovadora y al mismo tiempo, ancestral.

También te interesa...
SaveInsta.to_481140088_18053537234153163_2379697339666074729_n.jpg
Moda
Grecia Soto: la diseñadora e ingeniera que hace latir la moda mexicana
July 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ENTREVISTA Con Impetuosa Alquimia, Raquel Orozco regresa a Fashion Week México.png
Moda
ENTREVISTA: Con Impetuosa Alquimia, Raquel Orozco regresa a Fashion Week México 2025
May 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

1

La sastrería emocional

Lejos del formalismo clásico, la nueva sastrería colombiana parte de la herencia, pero la reinterpreta desde una sensibilidad personal. Firmas como La Petite Mort presentaron colecciones donde los blazers no solo estructuran el cuerpo, sino que evocan memorias y oficios: cortes oversize, capas envolventes y una paleta en tonos tierra y hueso construyen una propuesta que se aleja del género y de la rigidez. No se trata de poder en términos de autoridad, sino de poder en clave íntima, tejida desde el origen.

SaveInsta.to_527609123_18518507227051388_5304575469119264970_n.jpg

Sastrería emocional en Colombiamoda 2025

Instagram

2

La evolución del denim

Durante el Colombiamoda 2025 marcas como Sol y Neptuno demostraron que el denim puede adquirir dimensiones casi escultóricas profundamente estéticas. Siluetas desestructuradas, acabados metalizados y bordados artesanales transformaron a los jeans tradicionales en un objeto de diseño. Esta propuesta ocupó un espacio visual contundente, con identidad, tradición e innovación.

SaveInsta.to_527558000_17938592022048175_2160287811499446500_n.jpg

La evolución del denim

Instagram

3

Cuerpo, transparencia y movimiento

Una de las narrativas más poderosas fue la celebración del cuerpo real en su dimensión en movimiento. Propuestas como la de Sea Salt x Socarrás pusieron sobre la pasarela tejidos artesanales y transparencias que no buscan cubrir ni adornar, sino acompañar el desplazamiento, el ritmo interno. El uso de encajes, mallas y kimonos amplios resignificó el concepto de sensualidad, llevándolo hacia una estética más libre y menos performativa.

4

La nostalgia como acto de estilo

El pasado no es una cita decorativa, sino un material de diseño. Así lo entendió Stevan Valencia, que revivió siluetas de los años 80 y 2000 —mangas con volumen, minifaldas estructuradas, capas— y las transformó en objetos de deseo contemporáneo. Este no es un revival superficial: es una relectura crítica del archivo pop latinoamericano, que logra conmover sin recurrir a la caricatura.

5

El resort elevado como nuevo código urbano

La apertura de Agua Bendita marcó el tono: minishorts de terciopelo, bordados florales, lentejuelas, estampados animales y texturas inesperadas se fusionaron en una colección que rompe con la categoría del traje de baño como prenda funcional. Aquí, el resort es una actitud: piezas que se llevan con botas altas, joyería contundente y una carga dramática que desafía cualquier interpretación literal del verano.

SaveInsta.to_517330863_18020513540718838_7502572498153939345_n.jpg

El resort elevado como nuevo código urbano

Instagram

diseñadora colombiana Fashion Week Talento Latino
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_528301848_18522346687039919_8075415881318033169_n.jpg
Moda
Copenhague Fashion Week, la ciudad que está reescribiendo el futuro de la moda global
August 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 1
Moda
El estampado que protagonizó el street style durante la Semana de la Moda en Copenhague 2025
August 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - August 04, 2025
Moda
Julia Garner apuesta por el negro absoluto y demuestra que el escote más poderoso es el que apenas se nota
August 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Eight
Moda
Las camisetas blancas sin mangas no pueden faltar en tu armario este verano 2025
August 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day One
Moda
Vestidos dorados: el diseño elegante y sofisticado de moda este verano, según las pasarelas


Este verano dile adiós a los básicos de siempre e incluye vestidos dorados durante la temporada de calor, tal como lo predijeron las pasarelas más importantes del mundo
August 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_503125718_18505375279058575_8650596519108729603_n.jpg
Moda
La estética gótica será tendencia en otoño 2025
Los desfiles más importantes del mundo han hablado claro: la no tan nueva tendencia gótica se ha reinventado y reinará en otoño 2025
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
F1 Grand Prix of Hungary - Qualifying
Moda
Bolsos pañuelo, el inesperado accesorio en tendencia este verano
Grandes celebridades y marcas de lujo han caído ante los encantos de los bolsos pañuelos, un básico para disfrutar del verano 2025 sin perder el estilo
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashionable appearance during Milan Fashion Week - street style concept.
Moda
Todo lo que necesitas saber sobre la Semana de la Moda de Milán 2025
Los debuts más esperados, las ausencias más notables y las propuestas más innovadoras para primavera-verano 2026 en la Semana de la moda de Milán 2025
August 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García