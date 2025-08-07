Colombiamoda 2025 nos dejó estas 5 tendencias que definen el nuevo estilo latinoamericano

Con cada edición, Colombiamoda deja de ser simplemente una plataforma de diseño para convertirse en un termómetro de los códigos estéticos, culturales y sociales que definen a la región. La edición 2025, celebrada del 28 al 31 de julio en Medellín, confirmó que la moda latinoamericana está lejos de ser una categoría cerrada: es híbrida, insurgente, emocional y, sobre todo, conectada con sus raíces.

A continuación, te presentamos un recap de las 5 tendencias másrelevantes del Colombiamoda 2025 ya que podrían marcar el pulso de lo que está por venir en América Latina, donde la moda posee una esencia propia: innovadora y al mismo tiempo, ancestral.