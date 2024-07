¿La novia de Brad Pitt ya conoció a los hijos del actor con Angelina Jolie?

Ya no es cuestión de breaking news saber que Brad Pitt tiene una nueva (y joven) novia; Inés de Ramon y el actor robaron miradas en el Gran Premio Británico, noticia que surge en medio de la polémica por el hecho de que las hijas de Brad con Angelina Jolie decidieron quitarse el apellido Pitt, y es posible que el actor no esté tomando del todo bien esta información. Por esto mismo surgen las dudas, ¿Inés habrá conocido ya a los hijos de esta famosa ex pareja de Hollywood?

¿Inés de Ramon, la novia de Brad Pitt, tiene hijos?

De Ramon estuvo casada con el actor de Vampire Diaries, Paul Wesley —empezaron a salir en 2018 y se casaron en 2020. No tuvieron hijos, pero la historia de amor terminó y se separaron en 2022. A los pocos meses la empresaria comenzó a salir con Brad Pitt. El divorcio se finalizó apenas este 2024, como mencionó una fuente según People, “las dos partes han llegado a un acuerdo por escrito sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja, incluyendo el soporte, cuyo original está siendo o ha sido presentado ante el tribunal”.

¿La novia de Brad Pitt conoce a sus hijos con Angelina Jolie?

Jolie y Pitt comparten seis hijos: Maddox, 22, Zahara, 19, Shiloh, 20, Pax, 20 y los gemelos Knox y Vivienne, 15. Años atrás se supo que tras el divorcio estipularon que tanto las propiedades como la fortuna se dividirán. Pero una fuente confirmó a People que “Brad Pitt está consciente y triste de que Shiloh Jolie dejó su apellido”. Al parecer, su otra hija Vivienne ha optado por ser Vivienne Jolie en lugar de Vivienne Jolie-Pitt, y su hija Zahara ahora va como Zahara Marley Jolie.

A Brad e Inés se les ha visto en contadas ocasiones, como cuando la llevó al estreno de Babylon en diciembre 2022, pero nunca se han fotografiado junto con algunos de los hijos biológicos del actor. Lo cierto es que a Angelina se le ha visto mucho más involucrada con sus hijos —una fuente recién dijo a People que ella está “feliz y contenta con su vida [...] Está enfocada en sus hijos y el trabajo. Involucrada en trabajos que realmente le apasionan”. Además, los hijos menores de la ex pareja aún viven con su mamá, pero sus hijos mayores, como Zahara que vive lejos estudiando la universidad, tienen su propia agenda alejada del mundo del entretenimiento.