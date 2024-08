La artista española Lola Indigo se encuentra feliz de estar en nuestro país

Aprovechamos que la cantante Lola Índigo vino a México recientemente a dar tres conciertos, 15 agosto CDMX (Foro Puebla), 17 agosto Monterrey (Dale Mixx) y el 18 agosto en Guadalajara (C3) para platicar con ella en exclusiva y que nos contara todo acerca de “El Dragón”, nombre que recibe su tercer álbum, con el que demuestra que sigue cosechando éxitos.

Han pasado 5 años desde tu primer disco, ¿cómo has sentido la evolución en tu música?

Lo he sentido como un crecimiento a nivel artístico, siento que desde mi lanzamiento y mi primer hit cuando empecé no tenía mucha experiencia, como autora ni como cantante. Sin embargo, en este tiempo he ido mejorando, ahora siento que estoy en un punto de mi carrera que he avanzado como autora y siento que he hecho las mejores canciones en mi carrera.

¿Se necesita un corazón roto para escribir una canción que se vuelva un éxito o cuál es tu proceso a la hora de escribir?

No necesariamente, le escribo mucho a la diversión y al descaro. Y a pasarla bien, tengo canciones de fiesta que vienen del desamor y del despecho, pero la verdad que llevo dos años muy estable emocionalmente gracias a mi familia y amigos y siento que eso me ha ayudado a hacer mejor canciones. El trauma ayuda a hacer canciones llenas de emoción, pero la felicidad también. Mi proceso para escribir casi siempre se da en los aviones, más que hacer notas de voz cuando viajo, escribo, porque sino la gente me ve raro, me da un poco de pena. Voy anotando ideas y luego cuando puedo me meto al estudio a trabajarlas. De hecho la canción de “El Tonto” salió de una vez que estaba enfadada y quería trabajar con ese sentimiento de enojo. Nunca me imaginé que se iba a convertir en un hit.

¿Desde cuándo supiste que el baile y la música eran tu destino?

Desde que era una bebé, empecé a bailar antes que caminar, de hecho mi mamá me cuenta que ponía Michael Jackson en la tele y yo balbuceaba y bailaba desde entonces. Estoy segura que nací para hacer esto, nunca he tenido dudas sobre lo que he querido hacer en la vida.

¿Qué tiene el dragón como figura de poder que te atrae tanto?

Para mi tiene un significado especial desde pequeña, lo veo como un amuleto. Me atrae su fuerza, me encanta la majestuosidad con la que vuela y que escupe fuego. Además el misticismo que lo rodea siempre en las historias de fantasía me encanta.

Nave Dragon me recuerda un poco a la estética de Lady Gaga en sus inicios, de ¿dónde te inspiraste para este concepto futurista?

Siempre lo he dicho, y he hecho un guiño en una de mis canciones a Lady Gaga, la admiro profundamente y su música llegó a mi vida cuando era una adolescente y siempre me impactó que ella fuera una artista tan rara y sin filtro. Yo la veía en las entrevistas y me fascinaba la manera en la que se expresaba de todos los temas, siempre la vi como un modelo a seguir.

cortesía

¿Cuál de todas las colaboraciones musicales que has tenido te ha gustado más?

Tengo muchas colaboraciones, pero me encanta la que hice con Manuel Turizo, además de que me encanta la canción creo que él ha tenido uno de los gestos más lindos conmigo en mi reciente tour. Él estaba dando un show a tres horas de donde yo estaba dando el mío, y tomó un coche para venir a cantar conmigo, entonces la verdad valoro mucho su calidad humana y su talento como artista. Además desde que somos jueces en La Voz Kids, en España siento que al trabajar con él me gané un amigo para toda la vida.

¿A qué artistas admiras?

A Lady Gaga, Beyoncé, Nathy Peluso, Tini, Belinda, me vienen a la cabeza todas estas mujeres que son talentosas, pero además que grandes empresarias y que han sabido explotar su carrera en todos los sentidos. Me encanta lo que hacen.

¿Con qué artistas mexicanos te gustaría hacer una colaboración o un cover?

Fuerza Regida (amé su más reciente disco) Carin León, tiene una voz de otro mundo y Kenia Os, me encantaría hacer una colaboración con ella.

¿Cómo lidias con la fama?

No me tomo la fama como algo serio, sigo haciendo mi vida en Madrid como siempre. Tengo una vida normal. Disfruto mucho de los fans de las experiencias que me cuentan.

¿Cómo te ha recibido el público latinoamericano, y en especial el mexicano?

Estoy nerviosa y feliz de estar en México, he venido antes a festivales y el público mexicano es muy especial. Ahora me siento un poco nerviosa pero también muy emocionada de cantar frente a los fans que me siguen.

Hablando de tu estilo, en tu carrera has pasado por muchos cambios, desde tu nombre hasta tu vestuario, ¿Cómo defines a Lola Indigo, la artista?

Yo me defino como una artista muy trabajadora, muy comprometida con mi trabajo. Me gusta tener todo bajo control, me encanta involucrarme en todo, desde mi imagen, mis conciertos y mis discos.

En tus redes dejas ver mucho de tus gustos, juegas mucho con un estilo sexy y hay muchas pelucas que te hacen ver fabulosa, ¿cuál dirías tú que son las piezas protagonistas de tu estilo?

Soy bastante emo. Me gusta mucho la joyería metálica, el rojo es mi color favorito y también el negro y el verde militar. Ya no me pidas que me vista de rosa porque esa época de mi vida ya pasó. Y en cuanto a mis pelucas, tengo una roja de rastas que es mi favorita.

Por cierto, las t-shirts son un must en tu armario, dirías que tu amor por ellas viene de siempre?

Me encantan las t-shirts oversized y también me encanta el estilo hip-hop a la hora de vestir, así que en mi tienda siempre encontrarás playeras grandes.

¿Cuáles son tus diseñadores favoritos?

Amo Prada, Gucci, Balenciaga, Versace, Bluemarine. Aunque si me lo preguntas también me gusta diseñar mi propio vestuario para los eventos importantes.

¿Tu primer capricho de la moda?

Un impermeable de nylon de Prada, tarde mucho en comprármelo, pero me encanta.