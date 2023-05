Kim Kardashian rompió el impactante Schiaparelli que usó en la MET Gala

Por segundo año consecutivo, el vestido con el que Kim Kardashian desfiló por la alfombra de la MET Gala sufrió un daño irreparable.

Oops! She Did It Again. A solo un año de haber dañado el famoso vestido Jean-Louis con el que Marilyn Monroe cantó ‘Feliz Cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy en 1962, Kim Kardashian volvió a experimentar problemas con el outfit que usó para la MET Gala. En fotografías retomadas por agencias internacionales se puede ver que el impactante Schiaparelli con el que desfiló por la escalinata del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York perdió algunas de las 50 mil perlas que lo componían hacia el final de la noche. Pero, ¿qué tan grave es el desperfecto causado por Kim?

Kim Kardashian rompe el impactante Schiaparelli que usó en la MET Gala

Antes de partir a una de las exclusivas after parties que tomaron Nueva York durante la noche más importante de la moda en el año, Kim Kardashian se dejó ver por última vez con el vestido Schiaparelli con el que caminó por la alfombra blanca de la MET Gala 2023. Sin embargo, la impactante pieza aperlada ya no era la misma con la que Kim había conquistado a los fotógrafos.

Según se puede ver en fotografías disponibles en Getty Images, algunos de los hilos de perlas de agua dulce que componían el diseño de Daniel Roseberry se enredaron en los stiletto de KK, provocando que se rompieran y esparcieran las hermosas gemas de origen orgánico que habían sido retomadas en homenaje a Karl Lagerfeld y sus icónicas creaciones aperladas en Chanel en el suelo.

Kim Kardashian a su llegada al Hotel Ritz-Carlton de Central Park después de la MET Gala Getty Images

Curiosamente, esa no fue la única vez que el vestido de la socialité y empresaria sufrió un desperfecto en la noche. En una entrevista ofrecida antes de entrar al evento, Kim confesó que perdió algunas perlas de su vestuario desde su salida de la habitación del Hotel Ritz-Carlton de Central Park donde preparó su look.

“Algunas de las perlas cayeron por el camino”, contó apenada. “Le dije a mi hija (North) que las recogiera y las metió todas en su bolsa”.

El récord destructivo de Kim Kardashian en la MET Gala

Con su desafortunada experiencia, Kim Kardashian suma dos años al hilo provocando daños considerables a los diseños que porta en la MET Gala.

Kim Kardashian en la MET Gala 2023 Getty Images

En 2022, un año antes de la destrucción de su Schiaparelli de Alta Costura, la fundadora de SKIMS portó un impresionante vestido que perteneció a la estrella de cine Marilyn Monroe. Mientras desfilaba por la alfombra previa a la ceremonia, Kardashian experimentó dificultades al posar y caminar, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales sobre las posibles roturas que podría haber provocado al histórico vestido en solo minutos.

Días después, una serie de escandalosas fotografías publicadas por The Marilyn Monroe Collection –la colección privada más grande dedicada a las propiedades de la protagonista de ‘Gentlemen Prefer Blondes'– mostró los estragos del uso del vestido aquella noche: la tela se había estirado y en algunos lugares rasgado, además unos cuantos cristales que habían sido cosidos al ceñido vestido color beige se habían caído y otros pendían de un hilo.

Kim Kardashian con un vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala 2022 Getty Images

De acuerdo con especialistas, quienes criticaron que una celebración al vestuario permitiera la destrucción de una pieza icónica, Kim causó daños que jamás podrán ser reparados. Al parecer la historia se repitió con el vestido Schiaparelli que portó en 2023. ¿Tendremos que escribir otra elegía a un impresionante diseño en 2024?