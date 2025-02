Kim Kardashian muestra el daño que le causó el polémico diseño que llevó en la MET Gala 2024

La noche de la MET Gala es, sin duda, la más esperada del año para las fanáticas de la moda gracias a los looks de alto nivel que se ven desfilar por la alfombra roja, seguramente recordarás el momento icónico del año pasado cuando Kim Kardashian apareció sobre la alfombra verde con un polémico diseño plateado.

La temática de la MET Gala 2024 fue El jardín del tiempo, inspirado en el relato homónimo del escritor inglés J.G. Ballard publicado en 1962 que coincidió con la exposición de primavera del Costume Institute, Bellas durmientes: el despertar de la moda, exhibición que se inauguró la noche del lunes 6 de mayo de 2024.

Durante ese gran desfile de moda y estilismo vimos la ajustadísima y polémica silueta plateada de Kim Kardashian, a quien incluso, se le notaba incómoda al caminar y generó cientos de comentarios sobre los límites de la moda y el alto costo físico que implica llevar diseños tan ajustados al cuerpo.

Luego de casi un año de aquel episodio, Kim Kardashian reveló a través de sus redes sociales los daños que el diseño de John Galliano, quien había tenido un retorno sigiloso a la MET Gala luego de haber sido excluido durante varios por aquel episodio en un bar de París que le costó la dirección de DIOR.

El polémico diseño de John Galliano que usó Kim Kardashian durante la MET Gala 2024

Es innegable que la figura de Kim Kardashian es la percha ideal para llevar un diseño de Galliano x Maison Margiela, sin embargo, la noche del 6 de mayo de 2024 las redes sociales se incendiaron al cuestionar el diámetro al que fue reducida la cintura de la celebritie. De acuerdo con la propia Kardashian este no fue el mayor problema del look de aquella noche, sino que la incomodidad realmente recayó en los altos zapatos sin tacón que debió llevar para no atorarse con la enorme falda metálica corte de sirena que le impidió moverse con soltura. De hecho, aprendió a llevar esos enormes zapatos un par de días antes.

Voy a tener que ponérmelos y usarlos mientras estás de puntillas y en equilibrio todo el tiempo, flexionando los músculos de la pantorrilla. Kim Kardashian

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram del reality show del team Kardashian que la celebridad mostró los estragos físicos que dejó aquel polémico look en su cuerpo, aunque también aclaró que lo volvería a hacer a pesar de haber estado cerca de sufrir un colapso por el poco rango de movilidad que le permitía la prenda al respirar.

Marcas en la piel, heridas y moretones fueron apenas los visibles estragos del look que Kim Kardashian está dispuesta a repetir si es necesario.