Joyería y vestidos que brillaron en los BAFTA 2024

El domingo 18 de febrero de 2024, varias estrellas asistieron a los Premios BAFTA de Cine en el Royal Festival Hall en Londres. Y no podemos evitar elegir varias de las mejores propuestas en joyería y vestuario.

Ganadores de los premios BAFTA 2024

• Oppenheimer ganó siete premios BAFTA: Mejor Película; Director para Christopher Nolan; Actor Protagonista para Cillian Murphy; Actor de Reparto para Robert Downey Jr.; Cinematografía; Edición y Banda Sonora Original.

• Poor Things ganó cinco premios BAFTA: Actriz Protagonista para Emma Stone; Vestuario, Maquillaje y Peinado, Diseño de Producción y Efectos Visuales Especiales.

• The Zone of Interest ganó tres premios BAFTA: Mejor Película Británica, Película no en Idioma Inglés y Sonido.

• The Holdovers ganó en dos categorías: Actriz de Reparto para Da’Vine Joy Randolph y Casting.

• Anatomy of a Fall ganó el Premio al Guión Original.

• American Fiction ganó el Premio al Guión Adaptado.

• Earth Mama ganó el Premio al Debut Sobresaliente de un Escritor, Director o Productor Británico.

• 20 Days in Mariupol ganó el premio al Mejor Documental.

• The Boy and the Heron ganó el premio a la Mejor Película Animada.

• Jellyfish and Lobster ganaron el premio al Mejor Cortometraje Británico; mientras que el BAFTA al Mejor Cortometraje de Animación Británico fue ganado por Crab Day.

Este marca la primera victoria de Christopher Nolan como director en los BAFTA, y la primera vez que Cillian Murphy y Da’Vine Joy Randolph son nominados y ganan en los Premios de Cine. The Zone of Interest es la primera película en ganar tanto en la categoría de Mejor Película Británica como en Película No en Idioma Inglés. Todos los ganadores estuvieron presentes y aceptaron sus premios en el escenario, con la excepción de la Película Animada.

La ceremonia incluyó una actuación de Sophie Ellis-Bextor de Murder on the Dancefloor. Hannah Waddingham interpretó una versión en solitario de Time After Time como parte del In Memorium, honrando a aquellos en la industria cinematográfica que lamentablemente fallecieron en los últimos 12 meses.

Looks y joyería en los BAFTA 2024

Rosamund Pike en un vestido de Dior Haute Couture High Jewelry 2023, en gasa de seda azul plisada y drapeada sobre el corsé. Requirió 1,200 horas de trabajo. getty images

Sheila Atim en total Gucci. Deslumbró con unos pendientes de la colección Haute Joaillerie de Chopard que cuentan con 6.09 quilates de diamantes redondos engastados en oro blanco de 18 quilates, un anillo que presenta 9.05 quilates de diamantes de corte esmeralda y otro anillo con 5.50 quilates de diamantes de corte asscher, ambos de la colección L’Heure Du Diamant y engastados en oro blanco de 18 quilates. getty images

Paul Mescal en total Gucci getty images

Daisy Edgar-Jones en total Gucci getty images

Ryan Gosling en total Gucci getty images

La actriz Hannah Dodd deslumbró en Bulgari durante la fiesta oficial de nominados de los premios de cine EE BAFTA, apoyada por Bulgari con los Aretes Serpenti de Alta Joyería en oro blanco y amarillo con 36 diamantes marquesa corte brillante (3,79 quilates), 4 rubíes en forma de pera (0,54 quilates) y pavé de diamantes (2,75 quilates). Y el collar Serpenti de alta joyería en oro blanco de 18 qt con 2 esmeraldas corte pera (0.84 ct), y pavé de diamantes (61.43 ct) getty images

Amy Jackson, la prometida del actor que interpreta a Chuck Bass, deslumbró en Bulgari durante la fiesta oficial de nominados de los premios de cine EE BAFTA, apoyada por Bulgari con los aretes B.zero1 en oro rosa de 18 qt y pavé de diamantes. El anillo B.zero1 en oro rosa de 18 qt y pavé de diamantes y el anillo B.zero1 de tres bandas en oro rosa de 18 qt con pavé de diamantes en los bordes.

Charithra Chandran en un Sabina Bilenko SS24 con unos pendientes de la colección Solitaire de Chopard que cuentan con 14.05 quilates de diamantes de corte rosa y 2.86 quilates de diamantes engastados en oro blanco de 18 quilates, un anillo de la colección Precious Lace con diamantes engastados en oro blanco de 18 quilates, otro anillo que presenta 6.12 quilates de diamantes de corte esmeralda y otro anillo con 12.13 quilates de diamantes de corte esmeralda, ambos de la colección L’Heure Du Diamant y engastados en oro blanco de 18 quilates. getty images

La actriz sueca Morfydd Clark brilló con unos pendientes de la colección Haute Joaillerie de Chopard que cuentan con 3.14 quilates de diamantes de forma pera brillante y 1.13 quilates de diamantes engastados en oro blanco de 18 quilates, un anillo de la colección Happy Diamonds con diamantes engastados en oro blanco de 18 quilates, y otro anillo de la colección L’Heure Du Diamant que presenta 6.15 quilates de diamantes de corte esmeralda engastados en oro blanco de 18 quilates. getty images

La actriz británico-francesa Emma Mackey lució un vestido largo sin tirantes en crepé de satén plisado negro y gasa de seda adornado con botones de joya. Zapatos de CHANEL. Joyería de alta costura CHANEL: Anillo Signature Surpiquee en oro blanco de 18 quilates y diamantes, y el collar Bouton de Camélia en oro blanco de 18 quilates y diamantes. getty images

Naomi Campbell, modelo británica, lució una capa larga de organza negra con volantes y capucha, adornada con un lazo de cinta de satén, junto con un vestido largo de organza negra, look 47, de la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023/24 de CHANEL. Accesorios y zapatos de CHANEL. getty images