Joe Alwyn, ex de Taylor Swift, envía un mensaje velado a Travis Kelce durante los BAFTA 2025

Buena parte de la discografía de Taylor Swift fue inspirada en su romance de seis años con Joe Alwyn, con quien nunca se sintió amada, aparentemente, motivo por el cual decidió separarse de él en abril de 2023. Gracias a esa decisión, Taylor Swift conoció a Travis Kelce, con quien se le vio por primera vez en septiembre del mismo año.

Desde entonces, la pareja ha protagonizado decenas de encuentros desde cenas románticas en Kansas y Los Ángeles, hasta Taylor alentando al ala cerrada de los Jefes desde el palco más exclusivo del estadio.

El pasado 9 de febrero, durante la edición LIX del Super Bowl, Travis Kelce portó una rosa bañada en oro sobre la solapa del saco setentero color ladrillo en alusión a su romance con Taylor Swift, ya que la rosa ha sido una flor muy simbólica en su relación.

En un par de ocasiones, Travis Kelce ha tenido detalles románticos para con su novia, Taylor Swift donde la rosa está profundamente relacionada al amor infinito que hay entre ambos, hace unos meses Swift recibió un ramo de 250 flores y una rosa de cristal firmada por Perigold valuada en 3 mil dólares, de acuerdo con el diario The Sun.

Aunque Joe Alwyn siempre ha sido sumamente discreto con su vida personal y nunca dio declaraciones sobre su romance y posterior rompimiento con Taylor Swift, recordemos que ambos han sido muy hábiles al mandar mensajes velados por lo que no es casualidad que el actor portara el broche Amapola firmado por Elsa Peretti para Tiffany & Co. hecho en oro amarillo con seda roja exactamente en el mismo lugar donde Travis lució la rosa dorada, esto podría interpretarse como una clara referencia a que el actor también gusta de las flores, pero no precisamente de las rosas.

De acuerdo con algunas culturas antiguas, la amapola roja está relacionada a Hipnos, la personificación del sueño que de acuerdo a esta interpretación, las personas que gustan de las amapolas rojas también prefieren la paz y la tranquilidad.

La amapola roja en el saco de Joe Alwyn destacó sobre el look monocromático negro, sin duda, un contundente mensaje que resaltó sobre la alfombra roja de los BAFTA 2025.

Esa noche, el protagonista de ‘El brutalista’, la película inglesa donde participó Joe Alwyn, levantó el BAFTA a Mejor Actor, por lo que Adryen Brody se perfila como uno de los favoritos al Óscar el próximo 2 de marzo.