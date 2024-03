Los tres hijos que tiene Robert Downey Jr. con distintas mujeres, ¿qué se sabe de ellos?

Ganó su primer Oscar en las más de cinco décadas que tiene actuando, pero más allá de las cámaras, el lado poco conocido de Robert Downey Jr. ha sido el de la paternidad. Si bien el actor de Oppenheimer prefiere mantener este lado familiar privado, hay un poco de información sobre cómo se ha formado en el camino para equilibrar el trabajo y la vida personal —procurando el bienestar y la privacidad de sus tres hijos.

¿Cuántos hijos tiene Robert Downey Jr?

Robert Downey Jr. tiene tres hijos de dos relaciones diferentes: Indio Falconer Downey, su hijo mayor, nació en septiembre de 1993 con su primera esposa, Deborah Falconer; Indio es músico e incluso ha aparecido en la pantalla junto a su padre en la película Kiss Kiss Bang Bang (2005). Exton Elias Downey, el segundo hijo de Robert, nació en febrero de 2012 con su actual esposa, Susan Downey, y Avri Roel Downey, su hija menor, nació en noviembre de 2014 también con Susan.

El actor de Iron Man es un gran seguidor de la banda de su primogénito, y escribió amorosamente sobre él en su cumpleaños número 29 (ahora tiene 30 años), compartiendo en Instagram: “tu crecimiento como artista y como persona ha sido asombroso. En los últimos años, ha pasado por muchas tormentas y ha surgido como uno de mis artistas favoritos, en serio. Cualquiera que lo conozca dirá que es uno de los chicos más amables, fuertes, talentosos y menos materialistas que conocen. Pasé por una sesión de grabación hace unas semanas y presencié su habilidad musical de cerca, y literalmente me quedé boquiabierto”.

No quiero ser un héroe para mi hijo. Me gustaría ser un ser humano muy real. Eso ya es bastante difícil. ... Ser héroe para mí no es aplicable a la experiencia humana. robert downey jr en entrevista con esquire

¿Quién es la esposa actual de Robert Downey Jr?

La actual esposa de Robert Downey Jr. es Susan Downey (antes Susan Levin). Se conocieron en 2003 mientras trabajaban en la película Gothika, donde Susan era productora y Robert protagonizaba junto a Halle Berry. Se casaron el 27 de agosto de 2005 en una ceremonia judía en Amagansett, Nueva York y varios famosos asistieron a su boda, incluidos Sting, Keanu Reeves y Billy Joel. Susan es una exitosa productora de cine y, antes de cofundar su propia compañía de producción, ocupó cargos en Dark Castle Entertainment y Silver Pictures. La pareja cofundó su propia compañía de producción, Team Downey, en 2010, misma que ha producido varias películas, incluidas algunas de las de Sherlock Holmes en las que protagonizó Downey Jr.

En su discurso de aceptación de los Oscar 2024, Downey se acercó al micrófono con chistes diciendo, “me gustaría agradecer a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden”. Luego bromeó: “Me gustaría agradecer a mi veterinaria, quiero decir, esposa, Susan Downey allí. Ella me encontró, un animal rescatado gruñón, y me devolvió el amor a la vida. Por eso estoy aquí. Gracias”.

¿Cuántas veces se ha casado Robert Downey Jr?

Robert ha estado casado dos veces: su primera esposa fue Deborah Falconer. Se conocieron en 1992 y se casaron solo unas pocas semanas después; ella es cantante y compositora, con una breve carrera de actuación —apareciendo en las películas Short Cuts (1993) y The Doors (1991)—, y ha lanzado tres álbumes (‘Untangle’, ‘Brave Like Me’ y ‘Lift Your Gaze’), pero hasta el momento mantiene una vida más privada.

Las noticias rondaron con potencia en 2001 cuando se supo que Deborah solicitó el divorcio de Downey Jr. y la custodia de su hijo Indio (entonces de 7 años) citando “diferencias irreconciliables”, que bien estarían ligadas a los problemas de adicción que tenía entonces el actor. “También está pidiendo que solo se le otorguen visitas supervisadas a Downey con Indio”, reportó ABC News. “El Daily News dice que esto se debe a que Falconer descubrió que su esposo presuntamente dejó a su hijo solo con su asistente mientras salía a comprar drogas tarde una noche”. El matrimonio se terminó oficialmente en 2004.