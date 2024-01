Gigi Hadid y Bradley Cooper hacen público su amor de veinte años de diferencia en Londres

Ya tenemos una pareja que nadie veía venir en 2024: Gigi Hadid y Bradley Cooper confirmaron su romance caminando por las calles de Londres tomados de la mano, así que ya nadie esconde su amor. Aunque a la pareja se le había vinculado desde octubre del año pasado, pero esta es la primera ves que se les divisa juntos. Hadid, 28, y Cooper, 49 sorprendieron al público demostrando que los veinte años de diferencia entre ellos no es problema alguno. Lee aquí sobre Bella Hadid y el vaquero mexicano que la enamoró: así es el nuevo novio de la modelo.

Gigi Hadid y Bradley Cooper confirman su romance

Page Six obtuvo fotografías de la modelo y el actor caminando de la mano por las calles de Londres, ambos con un look muy casual. Una fuente reveló a People que “simplemente se están divirtiendo”. “No veo que ocurra nada serio de inmediato, si es que ocurre. Parece muy informal ahora, pero ambos tienen hijos, carreras exitosas, vidas ocupadas y entienden cómo es la vida en estos círculos. Es lindo... y hay una atracción”. Otra fuente dijo a US Weekly que a pesar de la diferencia de 20 años en su edad,"tienen mucho en común”, como su “sentido del humor” y sus roles como “padres solteros de una hija pequeña”. Recordemos que Gigi tiene a su hija Khai (nació en 2020) con Zayn Malik, mientras Bradley tiene a Lea de Seine (nació en 2017) con Irina Shayk.

Gigi Hadid and Bradley Cooper spotted holding hands in first PDA photos since their unexpected romance began https://t.co/ILnHoclWgk pic.twitter.com/vrvqpzsR2M — Page Six (@PageSix) January 25, 2024

Antes de Gigi, el actor nominado a un Oscar por Maestro tuvo una breve relación con la política estadounidense Huma Abedin, que terminó en 2022. Con Irina estuvo cuatro años y fueron padres de una niña, misma con la que ahora hacen co-parenting y entre ambos hay una buena amistad. Y por si no sabías, allá en el 2013 se le vinculó con Suki Waterhouse, la ahora pareja de Robert Pattinson con quien tendrá una bebé.

En cuanto a la supermodelo, en 2015 comenzó su relación con Zayn Malil y rápidamente se convirtieron en una pareja destacada. Desde 2016 hasta 2018, atravesaron su primera ruptura, citando horarios conflictivos y prioridades individuales. En 2019, reavivaron su romance y anunciaron que esperaban a su primera hija, pero para 2021 se separaron nuevamente, supuestamente debido a un presunto altercado entre Zayn y la madre de Gigi, Yolanda Hadid. El ex integrante de One Direction negó las acusaciones y se declaró no culpable de los cargos de acoso relacionados con el incidente. Desde entonces, han mantenido una relación cordial y se han centrado en la crianza conjunta de su hija.