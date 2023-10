Esto es lo que conecta a Luis Miguel con Carolina Herrera, la icónica diseñadora de 84 años

Una es una de las diseñadoras más populares —y longevas—, y el otro es uno de los cantantes más famosos a nivel mundial. Así es, Carolina Herrera y Luis Miguel pueden presumir de una buena amistad, que además pocos se imaginarían. Fue durante el concierto de ‘El Sol de México’ que el público se percató de cómo Herrera es una de sus personas más gratas, ya que se bajó del escenario para saludarla y entregarle un pequeño ramo de flores. Pero, ¿por qué guardan un vínculo tan especial estas figuras tan apuestas?

El vínculo de Luis Miguel con Carolina Herrera

No es por el hecho de que ambos son dos potentes talentos latinos, o porque se le haya visto a Luis Miguel usando algo de Carolina Herrera, lo cierto es que los une una persona: Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, producto de su relación con Stephanie Salas.

Todo empezó porque la modelo e influencer estudió moda en la Parsons School of Design, para después ser intern en Carolina Herrera. Salas se involucró mucho con la firma antes de irse con otras casas, como Dolce & Gabbana y Tommy Hilfiger. De esto habló en una entrevista en 2022: “hice mi primer internship en las oficinas de Nueva York [de Carolina Herrera] hace años, fue una experiencia que me enseñó y me dejó muchísimo. Estudiar moda y al mismo tiempo trabajar ahí fue la perfecta combinación para entender un poco más de cerca de lo que realmente se trataba la industria de la moda”.

Posterior a los estudios, Michelle —ahora de 34 años y próxima a casarse en República Dominicana— fue la imagen para una campaña de makeup routine usando los productos beauty de CH. Como dato curioso, su labial preferido es el Alegria Color N°410.

Michelle no solo ha sido vocera del maquillaje de Carolina Herrera, sino que ha paseado por las calles de Nueva York, ciudad donde reside, usando varios modelos de la casa. Y también ha formado parte de las campañas para lentes oscuros y perfumes.

Sin duda, Luis Miguel puede estar orgulloso del trabajo de su hija con la casa de moda y muy agradecido del apoyo brindado por el equipo de la diseñadora venezolana.