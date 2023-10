Carolina Herrera, quitada de la pena, como la favorita de Luis Miguel en su concierto (video)

Si alguien está causando furor a nivel global, es Luis Miguel. ‘El Sol de México’ inició su tour 2023 con uno de los repertorios más completos, siendo su retorno después de una considerable ausencia de los escenarios. El intérprete de ‘Será Que No Me Amas’ ha dejado prácticamente todos los venues llenos, y entre su público hemos visto figuras del entretenimiento, la música y... la moda. Tal fue el caso en su reciente presentación desde Nueva York, donde tuvo un detallazo con nada menos que Carolina Herrera, quien a sus 84 años demostró que se sabe todas las canciones y no oculta su furor por Luismi.

El detalle que tuvo Luis Miguel con Carolina Herrera (video)

Con este tour, Luis Miguel está haciendo 133 conciertos en total, por lo que no es raro ver a varias figuras de la jet set asistiendo a alguno. Así sucedió en Nueva York, donde también se les vio a Bad Bunny y Kendall Jenner. Sin embargo, la diseñadora venezolana se llevó todos los corazónes —incluyendo el de Luis Miguel.

Herrera estaba en primera fila en el Madison Square Garden, y cuando el cantante se percató de su asistencia, tuvo un detalle con ella: se acercó a saludarla con doble beso en la mejilla y le entregó un pequeño ramo de flores. Carolina llevaba un traje negro de saco a la medida abotonado con un bolso crossover de cadena dorada, demostrando que sí es posible ir elegante a un concierto. El gesto del intérprete de ‘La Bikina’ causó furor y el video se hizo viral al demostrar que entre ambos hay una gran amistad

Luis Miguel anoche al finalizar su concierto en Nueva York saludó a la gran Carolina Herrera con beso y flores ✨ un caballero 😍 pic.twitter.com/N7j0NeQTt8 — lordsolecito (@lordsolecito_) October 9, 2023

¿Y cuál es la relación entre Luis Miguel y Carolina Herrera? La hija mayor del cantante, Michelle Salas, fue interna para la casa de modas tras estudiar en el Parsons School of Design de Nueva York. Así que Luis Miguel puede estar muy agradecido con la diseñadora de haberle permitido a su hija crecer en esta profesión tan entrañable.