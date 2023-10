Las desoladoras frases de Matthew Perry para explicar su ruptura con Julia Roberts

Matthew Perry y Julia Roberts se conocieron en 1995 cuando Roberts apareció en un episodio de Friends —The One After the Superbowl para ser exactos. Perry (quien murió a los 54 años este 28 de octubre) quedaría prendado de la famosísima actriz y comenzaron a salir poco después. Desafortunadamente, los fanáticos de la serie y de estas dos celebs no pudieron celebrar por mucho tiempo el romance Hollywoodense, pues la relación no duró demasiado —y el actor compartió varias frases desoladoras para explicar dónde estuvieron las cicatrices.

¿Qué pasó con Matthew Perry y Julia Roberts?

Tanto Matthew como Julia estaban en la cima de sus carreras a mediados de los años 90, él ganando una inmensa popularidad como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión Friends, mientras que ella era una de las actrices más solicitadas de Hollywood.

A pesar de su conexión inicial, la relación llegó a su fin el mismo año en que empezó. Las razones exactas de su ruptura no se publicitaron ampliamente, ya que ambos actores tendían a mantener su vida personal privada, pero Matthew llegó a mencionarlo muchos años después en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022). Además de hablar sobre sus adicciones, Matthew Perry mencionó que sus inseguridades le impidieron seguir con Julia Roberts.

La estrella de esta conocida sitcom hizo varias menciones sobre la actriz de Notting Hill, rememorando tanto los inicios como el dolor de haber terminado el romance.

“Así que en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, terminé con la hermosa y brillante Julia Roberts”. matthew perry

“A Julia le habían ofrecido el episodio del post-Super Bowl en la temporada 2, y ella sólo lo haría si podía salir en mi historia. Déjenme lo repito: ella sólo haría el episodio si salía en mi historia. ¿Estaba teniendo un buen año o qué? Pero primero, tenía que cortejarla”, escribió Perry sobre el momento en que sabía que Julia estaría en Friends y habría un interés amoroso recíproco.

“Al día siguiente, le envié un papel [por fax] sobre la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y el entrelazamiento, y solo una parte era metafórica. Julia no solo aceptó hacer el programa, sino que también me envió un regalo: bagels, muchos, muchos bagels. Claro, ¿por qué no? Era Julia f---ing Roberts”.

“Saltamos en esta gran camioneta azul y subimos por una montaña, con la nieve arremolinándose alrededor. Finalmente llegamos a la cima de la montaña, y por un momento el clima se despejó y pudimos ver Nuevo México y más allá, hasta Canadá. Mientras estábamos sentados allí, me hizo sentir como el rey del mundo. Caía una suave nieve, y con eso, comenzó 1996", un extracto de Matthew recordando cuando viajó a Nuevo México por el fin de año con la actriz.

“Salir con Julia Roberts fue muy divertido para mí. [Pero] estaba constantemente asegurando que ella terminaría conmigo”.

Reflexionando en sus relaciones pasadas, lo que Matthew mencionó es que había “terminado con todas esas maravillosas mujeres” porque estaba “asustado de muerte en que ellas se percatarían de que no soy suficiente, y terminarían conmigo”.