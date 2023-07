Britney Spears y todo lo que sabemos de sus memorias, ‘The Woman In Me’

La princesa del pop está de regreso, pero no para lo que pensábamos. Britney Spears publicará sus esperadas memorias en octubre (2023), dos años después de que un tribunal la liberara de una estricta tutela legal por parte de su padre que muchos consideraban abusiva y explotadora.

Lo que sabemos de las memorias de Britney Spears

El libro, titulado “The Woman In Me”, llegará a las librerías el 24 de octubre de la mano de Gallery Books, un sello de Simon & Schuster.

Sus próximas memorias son “una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, afirma su editor en un comunicado.

“Escrito con notable franqueza y humor, el innovador libro de Spears ilumina el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente por fin su propia historia, en sus propios términos”.

Spears saltó a la fama en su adolescencia con éxitos como “Baby One More Time”, convirtiéndose en una de las estrellas del pop más importantes del mundo en el cambio de milenio.

Pero en 2007 sufrió una crisis nerviosa muy publicitada, que incluyó el ataque al automóvil de un paparazzi en una estación de gasolina.

La tutela de su padre, Jamie Spears, comenzó luego de ese incidente, en 2008.

La cantante, de 41 años, vivió casi 14 años bajo el controvertido régimen legal que le impedía gestionar su vida y su carrera, gobernada en gran medida por su padre.

Posteriormente ha descrito cómo la obligaban a trabajar y a salir de gira, y ha afirmado que su teléfono estaba pinchado.

En noviembre de 2021, una jueza de Los Ángeles disolvió la tutela. En un escalofriante testimonio, la cantante dijo que, en virtud de la tutela, se le impidió quitarse un dispositivo anticonceptivo a pesar de su deseo de tener más hijos.

“Sólo quiero recuperar mi vida”, dijo la estrella del pop a la corte en 2021.

Desde que obtuvo la libertad, Spears se casó con su novio Sam Asghari y colaboró en una canción con Elton John.

Información de AFP.