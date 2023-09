Amy Winehouse y la historia del último vestido que usó en concierto

Amy Winehouse habría cumplido 40 años este 2023; la despedida de la intérprete de Rehab ha sido uno de los golpes más fuertes para la industria musical, especialmente porque se fue de este plano terrenal a la joven edad de 27 a causa de una sobredosis. Aunque la música de Winehouse perdura hoy día, parte de un tesoro escondido es la ropa que llevaba, y una de las piezas con las que cerró su capítulo de vida fue un extravagante vestido con estampado de bambú.

El vestido que Amy Winehouse usó por última vez

Amy Winehouse se presentó en vivo por última vez en Belgrado, Serbia, un 18 de junio del 2011 —Amy falleció un 23 de julio 2011. Para este concierto usó un vestido mini ceñido con escote halter hecho a medida, con un estampado de bambú y flores sobre seda incorporado en tela Spanx. El diseño del patrón y del vestido fue realizado por la estilista de Winehouse, Naomi Parry.

Naomi escribió en su libro Amy Winehouse: Beyond Black, que ese concierto en Belgrado ‘no debió pasar’. “El espectáculo en Belgrado en junio fue la última vez que trabajé con ella”, puso Parry. “Para ese entonces, yo ya me había mudado [de su lugar] y vivía en una casa a la vuelta de la esquina. La falta de sueño causada por su comportamiento nocturno estaba afectando mi salud mental y sentía que no era particularmente útil en ese estado. En el momento en que se lo dije, ella lloró, y me he sentido terrible por mi decisión desde entonces, a pesar de que pasaba la mayoría de los días visitándola”.

“Noté que [Amy] había estado bebiendo, pero en ese momento no tenía idea de cuánto. Treinta minutos antes de que debiera salir al escenario, le di agua, le rogué a su mánager de gira que no la llevara al escenario y limpié el maquillaje corrido que se había puesto. Logró sobrioar un poco. Una vez en el lugar del evento, se puso su vestido y procedió a tomar otra copa de vino. En ese momento supe que todo había terminado. Ese espectáculo no debería haber ocurrido”. Naomi Parry en Amy Winehouse: Beyond Black.

Este vestido fue visto en una subasta del guardarropa de Amy Winehouse y se vendió en 243 mil 200 dólares. Las ganancias beneficiaron a la su fundación, que tiene como objetivo crear conciencia y apoyo a los adultos jóvenes con problemas de adicción. El evento fue una subasta con más de 800 vestidos, zapatos, joyas y accesorios que la cantante usó, como: un vestido de lamé floral dorado de D&G, un mono marrón y negro de Temperly London, una falda y sus tacones de punta abierta Christian Louboutin que usó en la fiesta de cumpleaños número 60 de su padre.