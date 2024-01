5 datos sobre Chicago West, la tercera hija de Kim Karsashian que cumple 6 años

Kim Kardashian, la reconocida personalidad de los medios de comunicación, empresaria y socialité, también es una amorosa madre de cuatro hijos nacidos durante su matrimonio con el rapero Kanye West —quienes finalizaron su divorcio en 2022. Su familia creció con la llegada de North West en 2013, seguida por Saint en 2015, Chicago en 2018 y Psalm en 2019. Mientras que North y Saint fueron concebidos de manera natural, Chicago y Psalm llegaron al mundo a través de gestación subrogada. La familia Kardashian-West ha sido objeto de gran interés público, con los cuatro niños haciendo apariciones ocasionales en el programa de realidad Keeping Up With the Kardashians. Sin embargo, en tiempos recientes Kim ha expresado el deseo de proteger a sus hijos del escrutinio público excesivo a medida que crecen, insinuando un enfoque más privado para sus vidas en el futuro —aunque a quien más vemos en las capturas de los paparazzi es a North, quien ya tiene 10 años. Este 15 de enero 2024 los pequeños de Kim están de fiesta, ya que Chicago West cumple 6 años. Pero, ¿qué se sabe de ella? Aquí 5 datos.

Quién es Chicago West, hija de Kim Kardashian y Kanye West

1. Es la primera hija de Kim Kardashian nacida por vía subrogada

Chicago es, técnicamente, la primera hija de Kim Kardashian que nace por gestación subrogada. Esto después de que la influencer tuviera embarazos de alto riesgo después de haber dado a luz a sus dos hijos mayores. “Estamos increíblemente agradecidos con nuestra gestante, quien hizo realidad nuestros sueños con el regalo más grande que alguien podría dar, y a nuestros maravillosos médicos y enfermeros por su cuidado especial”, dijo Kim en un anuncio tras la llegada de su tercera hija.

2. El origen de su nombre

Se cree que Kim y Kanye le pusieron Chicago por ser la ciudad donde se crió el rapero. Kanye nació en Atlanta, Georgia, pero creció en Chicago.

3. Es muy cercana a sus primas

Chicago nació casi al mismo tiempo que sus primas Stormi (hija de Kylie Jenner y Travis Scott) y True (hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson). Por eso las llaman ‘las trillizas’, pues todas ellas son del 2018.

4. Kim dice que es muy independiente

Kim Kardashian no solo la llama ‘su gemela’, sino que dijo en un post que “es una bebé muy independiente”. También ha demostrado tener un gran sentido de la moda gracias a las elecciones de su famosa mamá.

5. El público dice que se parece a Kendall Jenner

Tiempo atrás, Kim compartió una publicación donde comparan las fotos de Chicago y Kendall (de pequeña) haciendo referencia a que tienen un gran parecido —opinión que sus más de 300 millones de fans comparten.