Suscríbete
Belleza

Uñas muy mexicanas para celebrar septiembre —olvídate del típico verde, blanco y rojo

Estos cinco diseños patrios con un toque de sofisticación, son ideales para unirte a las tendencias temáticas de septiembre que celebran la cultura más allá del verde, blanco y rojo

September 06, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_241666824_152467270399020_3702869111840002117_n.jpg

Uñas muy mexicanas para celebrar septiembre —olvídate del típico verde, blanco y rojo

Instagram

En septiembre, la inspiración mexicana se manifiesta en la moda, la belleza y, por supuesto, en la manicura. Pero más allá del tradicional verde, blanco y rojo, existen propuestas que reinterpretan la identidad cultural con un enfoque sofisticado y contemporáneo. Desde patrones artesanales hasta acabados metálicos que evocan la riqueza del folclor mexicano, estas ideas son la prueba de que llevar a México en las uñas no significa limitarse a la bandera, dale vuelo a la creatividad y explora estos colores durante la temporada de fiestas patrias.

Un septiembre con estilo en las manos

Celebrar la mexicanidad no significa repetición literal de los símbolos patrios. Estas manicuras inspiradas en el arte, la cultura y los colores de México proponen una nueva forma de expresarse, sí temática, pero elegante, vibrante y llena de significado. Así, cada trazo en las uñas se convierte en un recordatorio de que la identidad también puede brillar en los pequeños detalles.

También te interesa...
tutorial-uñas-postizas.jpg
Belleza
Uñas perfectas, siempre: tutorial de uñas postizas
April 09, 2020
 · 
Harper’s Bazaar
5 Problemas en las uñas y cómo resolverlos
Belleza
5 Problemas en las uñas y cómo resolverlos
September 25, 2016
 · 
Harper’s Bazaar

1

Talavera reinventada

Las cerámicas de Puebla inspiran un nail art que juega con el azul y el blanco en trazos geométricos y florales. En Instagram, manicuristas mexicanas han modernizado la talavera en uñas almendradas y cuadradas, logrando un equilibrio entre tradición y minimalismo. Este diseño se presta para quienes buscan un detalle artesanal con un acabado limpio.

2

Flores bordadas

El legado textil de Oaxaca y Chiapas aparece en manicuras que recrean flores bordadas con esmaltes en tonos vibrantes como fucsia, naranja y turquesa. Sobre bases nude o mate, estas mini ilustraciones evocan la riqueza del telar y funcionan como un homenaje discreto pero poderoso a la artesanía mexicana.

3

Dorado prehispánico

El oro, asociado a las culturas precolombinas, cobra vida en uñas metálicas o con láminas foil que imitan joyas antiguas. Este look, que ha circulado en cuentas de nail art de tendencia, conecta con la majestuosidad de las piezas arqueológicas y aporta un aire ceremonial perfecto para una celebración nocturna.

4

Rosa mexicano con acentos modernos

El rosa vibrante que diversos muralistas mexicanos inmortalizaron en sus obras se convierte en un color statement en uñas largas o cortas. En Instagram, este tono aparece acompañado de trazos negros ultrafinos o detalles de glitter para actualizar un clásico cultural que también tiene presencia en los textiles multicolores originarios de México.

5

Abstracto huichol

La cosmovisión wixárika inspira diseños abstractos con mosaicos de colores intensos como azul, naranja, amarillo y violeta. No se trata de copiar los símbolos sagrados, sino de reinterpretar la geometría vibrante en uñas cortas o medianas, creando una propuesta llamativa y elegante que celebra la diversidad visual de México a modo de homenaje y no de apropiación cultural.

¿Cuál es tu favoito?

uñas México
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
"Bugonia" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival
Belleza
Emma Stone se une a la tendencia de otoño con nuevo color de pelo en el Festival de Cine de Venecia 2025
August 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Stars Of Hollywood Honor Stars Of Science - 10th Breakthrough Prize Ceremony - Red Carpet
Belleza
Los colores de uñas que no debes usar porque envejecen las manos
August 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
este-es-el-secreto-mejor-guardado-de-emma-mackey-para-oler-siempre-glamurosa.png
Belleza
Este es el secreto mejor guardado de Emma Mackey para oler siempre glamurosa
August 28, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Los Angeles Premiere Of Prime Video Series "Overcompensating" - Red Carpet
Belleza
El secreto de las morenas más elegantes este otoño 2025 son los tres tonos de pelo que serán en tendencia
August 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - May 31, 2024
Belleza
El corte de pelo con flequillo de Dakota Johnson en Materialistas será el más deseado del otoño 2025
Dakota Johnson impone tendencia en Materialistas con el corte más deseado del otoño 2025
August 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
112th Tour de France 2025 - Stage 21
Belleza
Ideas de manicure romántica para lucir tu anillo de compromiso
Estas son las 5 ideas de manicure perfectas para realzar tu anillo de compromiso con estilo y elegancia
August 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_538862045_18522542992033981_5586997521639794894_n.jpg
Belleza
Heidi Klum luce la tendencia mermaid waves para el Festival de Cine de Venecia 2025
Heidi Klum brilló en el Festival de Cine de Venecia 2025 con una tendencia que combina naturalidad y sofisticación: las mermaid waves
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"La Grazia" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival
Belleza
Manicure para hombres: Yuri Ancarani luce las uñas más espectaculares del Festival de Cine de Venecia 2025
El director italiano Yuri Ancarani sorprendió en el Festival de Cine de Venecia 2025 con una atrevida propuesta que redefine la elegancia masculina
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García