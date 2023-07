Sydney Sweeney nos contó el secreto de belleza que le cambió la vida —y mucho más

Sydney Sweeney se estrena como la nueva cara de ‘My Way’ de Griorgio Armani, y nos platica sobre esta fragancia, la belleza y el futuro en su más reciente visita a la Ciudad de México.

¿Qué es lo que más te emociona de ser el nuevo rostro de la fragancia MY WAY y del maquillaje de Armani beauty y por qué?

Me encanta pertenecer a la familia Armani. Siempre es hermoso ser parte de algo que amas y estoy obsesionada con la fragancia MY WAY. Uso maquillaje de la marca en el set, en las red carpets y en mi vida diaria. Armani es parte de mí.

¿Qué te vino a la mente cuando experimentaste por primera vez las notas de la fragancia MY WAY?

La vainilla me hizo recordar cuando horneo galletas con mi abuelita. También pienso en todas las velas de mi casa. La tuberosa enciende el sentimiento del amor. Con el cedro se me vino a la cabeza la casa junto al lago y el bosque.

¿Nos podrías compartir una anécdota sobre tu camino al formar parte de MY WAY y de la familia de Armani beauty?

Anoche todos bailamos debajo de la bella luz de la luna de Marruecos. Fue tan divertido ver a la gente con la que trabajas convertirse en familia y amigos. Compartimos una maravillosa semana juntos mientras filmábamos la campaña.

¿En qué acciones específicas te has involucrado en los esfuerzos de MY WAY en materia de sustentabilidad?

Amo usar su botella rellenable. Es lindo poder conservar un frasco tan hermoso que puedo volver a utilizar todo el tiempo.

Sydney Sweeney, nueva cara de ‘My Way’ de Giorgio Armani. cortesía de la marca

¿Qué secreto de belleza te ha cambiado la vida?

El agua. Tomarla, usarla para lavar mi cara y hacerme ice rolling con hielo sobre la piel de mi rostro.

¿Qué productos de la línea de Armani beauty son tus must haves?

¡Hay tantos! Por nombrar algunos: el perfume MY WAY, luminous silk foundation, lip power 104 y el neo nude blush.

¿Cuál es tu definición de belleza?

Confianza y felicidad desde adentro. Ser agradecida con todo lo que tu cuerpo hace por ti, sólo tenemos uno y lo sometemos a demasiadas cosas.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué te funciona en tu vida?

Mi mamá me dijo que me enamorara de tantas cosas como pudiera. Y me alegro de haberlo hecho porque encuentro emoción en todo y siempre soy curiosa de lo nuevo.

¿Cuáles son tus proyectos profesionales futuros?

Tengo el estreno de Anyone But You, con Glen Powell, a mediados de diciembre. El próximo año se estrenarán, Madame Web y una película que produje: Immaculate. Actualmente estoy filmando una cinta para Apple llamada Echo Valley, con Julianne Moore.

¿Qué es lo que te hace más feliz hoy?

Las largas caminatas con mi perro Tank, estar en casa con amigos y familia alrededor de una fogata asando y comiendo malvaviscos, un buen cono de helado o trabajar en mis coches. Hay muchas cosas que me dan felicidad, pero usualmente es el tiempo de calidad que puedo pasar con mis seres queridos lo que me hace más feliz.