Pecas de glitter, el maquillaje de Taylor Swift que puedes recrear fácilmente (Millennial’s version)

Si no vas a un juego de fútbol americano con glitter freckles, ¿realmente lo estás haciendo bien? Taylor Swift reapareció para apoyar a su novio, Tris Kelce, en el juego de los Chiefs contra los Saints —y como en cada ocasión, no esperábamos menos de su elección de moda y belleza—. La cantante llegó al estadio luciendo un conjunto a cuadros (de Vivienne Westwood), botas altas y MUCHO brillo, recreando uno de los millennial beauty looks que normalmente vemos en festivales de música, pero que Tay ha propuesto para llevar en cualquier ocasión.

Taylor Swift el lunes por la noche en el juego de Chiefs vs Saints. getty images

Glitter freckles, el maquillaje de Taylor Swift

Después de perderse dos partidos seguidos de los Chiefs, Taylor Swift apareció en el partido del lunes por la noche contra los Saints, luciendo maquillaje que definitivamente dará de qué hablar. La ausencia de Taylor generó mucha especulación sobre su relación con Travis. Lo cierto es que Taylor está ocupada preparándose para el regreso de The Eras Tour (comenzará de nuevo en Miami el 18 de octubre), y le resulta más difícil asistir a los partidos de los Chiefs fuera de casa (es decir, en el Arrowhead Stadium de Kansas City) debido a preocupaciones de seguridad.

Pero volviendo a nuestro tema central: el maquillaje glitter freckles que Taylor lució. ¿Por qué elegiría esta técnica? Ya veremos las teorías swifties, pero mientras, sabemos que lo quieres recrear (al igual que nosotros).