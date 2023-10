Los 5 diseños de maquillaje de catrina más fáciles de hacer en casa

Difícilmente hay un maquillaje de catrina igual a otro; aunque la línea de diseño es la misma, los colores, las tonalidades y las decoraciones varían incluso en el más pequeño detalle. Entendemos que no siempre hay tiempo de hacer un makeup digno de concurso —o del desfile de catrinas que toma lugar cada año en Ciudad de México—, sin embargo la magia característica de este personaje está presente en los modelos menos complicados. Te decimos cómo hacer un maquillaje de catrina sencillo y desde casa, perfecto para mujeres y niñas.

Maquillaje de catrina sencillo para Día de Muertos 2023

En maquillaje de catrina también hay espacio para el less is more, así que no te preocupes si no puedes hacer un gran makeup para la temporada, pues tenemos 5 diseños fáciles de hacer.

• Los lápices de ojos son tus mejores amigos, de preferencia los cremosos (como los de Marc Jacobs, Revlon y Urban Decay). Y con sombras de ojos puedes rellenar y crear algunos efectos brillantes.

• ¡Juega con los adornos! Hay perlas que puedes pegar con pegamento para pestañas, así como pedrería brillante.

• No necesitas cubrirte toda la cara, puedes agregar solo un poco de delineador de ojos negro en la nariz y los labios.

1. Catrina Gráfica

Haz un juego de líneas alrededor del rostro y en puntos estratégicos para que dé la ilusión de catrina —como lo son los pómulos, los ojos y los labios. Añade pedrería en tonos llamativos y para que luzca mucho más, y no olvides el cat eye pronunciado.

2. Pink Catrina

El Barbiecore llevado al maquillaje de catrina: usa tonalidades pastel (con mucho rosa) para hacer puntos alrededor de los ojos, con una tonalidad fuerte en los labios y añade un pequeño elemento en la frente, tal y como aquí se presenta el corazón.

3. Catrina de Media Cara

Un clásico que nunca pasará de moda es el maquillaje de catrina de media cara. Puedes hacerlo más ad hoc con sombra naranja de un lado, y mucho negro del otro. Sencillo pero muy ganador.

4. Catrina Morada con Perlas

¿Recuerdas que mencionábamos cómo podías añadir elementos decorativos a tu maquillaje? Las perlas mini lucen muy coquetas y son fáciles de adaptar a cualquier makeup. Colócalas alrededor de un ojo y como parte del rostro, con maquillaje con glitter.

5. Catrina Pumpkin

Sabemos que el color naranja es un must para la temporada, así que no dudes en mezclarlo con negro y blanco para tener un diseño elegante para Día de Muertos.