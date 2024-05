Los 6 cortes micro french bob que más veremos en mujeres de 60+ este año

No es sorpresa para nadie que hace calor... y mucho. En ocasiones mantener la melena perfecta para este clima se reduce a hacer una coleta o un high bun para un look desenfadado. Pero hay quienes optamos por el pelo corto y queremos mantener ese look que muestre frescura pero sin perder su forma. Por eso llegó a salvarnos el micro french bob (informalmente conocido como pelo micro bob) que con su longitud a la altura de los pómulos mantiene esas características que tanto anhelamos si estamos bajo los rayos del sol. No por nada es una selección preferida entre mujeres de 60 y más —pero lo podemos adaptar a cualquier edad sin problema. No te vayas sin leer sobre el ‘Beachy Lob’, la alternativa al bob midi que deja melenita de encanto para verano.

¿Cuál es el corte de pelo micro bob?

El micro french bob es una versión más corta del clásico corte french bob. Se caracteriza por ser un corte recto a la altura de la barbilla o un poco más corto, con las puntas ligeramente despuntadas y, opcional, un flequillo recto a la altura de las cejas. Es un estilo chic y a la moda que es fácil de mantener, pero puedes seguir estas recomendaciones partiendo de tus características.