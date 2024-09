Los 5 cortes de pelo bob más pedidos gracias al Festival de Cine de Venecia 2024

La temporada de festivales no solo sirve para ver qué viene en cuanto a moda de gala, sino que abre una puerta para buscar beauty looks e ideas de los cortes de pelo en tendencia. El Festival de Cine de Venecia no fue la excepción, y celebridades de diversas nacionalidades se dieron cita en La Mostra con su mejor porte y nos dieron entrada a los más coquetos y elegantes cortes bob. Y si este estilo de corte de cabello te interesa, definitivamente debes leer sobre las 12 mechas para corte de pelo bob que son los más pedidos del 2024 y rejuvenecen el rostro.

¿Qué es el corte de pelo bob?

Un corte de pelo bob es un peinado versátil y atemporal caracterizado por su longitud corta, generalmente llegando justo por encima de los hombros o más alto, y una línea recta en la parte inferior. El bob puede variar en estilo, presentando diferentes longitudes, texturas y capas, lo que lo hace adecuado para varias formas de cara y tipos de cabello. Originario de principios del siglo XX, el bob ha evolucionado en numerosas versiones, que incluyen el bob clásico y recto, el bob graduado con capas escalonadas y el bob asimétrico, donde un lado es más largo que el otro. Este corte de pelo elegante y de bajo mantenimiento ofrece un aspecto moderno y sofisticado, que desde hace décadas ha sido el preferido de las celebs.

1. Bob Campana de lado

Kelly Rowand nos sorprendió con un coqueto bob campana acomodado con raya de lado. Es un bob con capas mínimas y puntas rectas que se estilizan hacia afuera, esto crea una silueta curvada, similar a una campana. La belleza de este corte es que se puede adaptar a varias longitudes y texturas: puedes lograr un look elegante y pulido con las puntas perfectamente estilizadas hacia afuera, o un estilo más relajado y desenfadado.

La cantante estadounidense Kelly Rowland brilló con joyas Chopard: un collar que presenta 19.53 quilates de diamantes en forma de corazón, 19.45 quilates de diamantes en forma de pera y 8.55 quilates de diamantes, unos pendientes con 4.95 quilates de diamantes en forma de corazón y pera, una pulsera con 2.92 quilates de diamantes, y un anillo con 2.07 quilates de diamantes en forma de corazón y pera, todos de la colección Haute Joaillerie y engastados en oro blanco de 18 quilates. getty images

2. Classic French Bob inverso

Isabelle Huppert, la afamada actriz y productora francesa que ha sido muy celebrada en Venecia, llevó un bob francés de corte clásico con las puntas onduladas acomodadas hacia adentro. Es una gran inspiración para llevar en eventos donde la elegancia debe quedar al máximo, pero al mismo tiempo le da un giro moderno a este tipo de haircuts que tienen aires más anticuados —¡y no por eso son menos atractivos!

Isabelle Huppert lució una versión hecha a medida del Look 1 de la colección Balenciaga Winter 24 mientras asistía a la alfombra roja de “The Room Next Door” durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 2 de septiembre. Llevaba un vestido capa con bordados de cuentas en estampado de leopardo y botas Witch de 110 mm en piel de becerro negra y brillante. getty images

3. Lob desfilado

Una variante consentida de los cortes bob es el lob, y Camille Cottin lo llevó con un interesante degradado de color. Siendo más apegado al beachy lob es un corte elegante, a la altura de los hombros, que combina el aspecto relajado y despeinado de las ondas de playa con la sofisticación de un long bob (lob). Este corte de cabello típicamente presenta una caída entre la barbilla y la clavícula, siendo más largo que un bob tradicional pero más corto que un cabello de longitud media.

Camille Cottin, lució joyería de Tiffany & Co: unos aretes, una pulsera y un anillo de la colección Tiffany Titan by Pharell Williams, en la alfombra roja del estreno de “Trois Amies” en el Festival de Cine de Venecia, el viernes 30 de agosto de 2024. getty images

4. Short & Wavy Bob

Sigourney Weaver, otra de las grandes ovacionadas en La Bienale, llegó con mucha elegancia haciendo de su bob corto tipo razor un hairstyle muy ondulado, dándole gran personalidad a la melenita. Un bob corto y ondulado es un peinado que se caracteriza por un corte de cabello a la altura del mentón o justo por encima de los hombros, estilizado con ondas suaves.

La actriz estadounidense Sigourney Weaver, quien recibió el León de Oro por su trayectoria, lució una chaqueta negra personalizada, de hombros descubiertos, completamente bordada con lentejuelas negras y adornada con trenzas de tul y seda, y botones con joyas, acompañada de una falda sirena de terciopelo negro hecha a medida, inspirada en el look 30 de la colección CHANEL Haute Couture Otoño-Invierno 2019/20. Complementó su atuendo con zapatos CHANEL. getty images

5. Razor Bob desfilado

Cate Blanchett sabe aprovechar las alfombras rojas para dar varias declaraciones de estilo, y su pelo corto no ha sido la excepción. El razor bob (con ese efecto ‘razurado’ en las puntas) proporciona una textura ligera y un movimiento fluido, creando un look moderno y juvenil que combina sofisticación y lo desenfadado.