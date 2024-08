El peinado efecto lifting de Nicole Kidman en Venecia que sienta bien a las mujeres maduras

Nicole Kidman llegó al Festival de Cine de Venecia demostrando que less is more en cuanto al estilo clásico de vestir —y también de arreglarse. La actriz se dio cita en la Ciudad de los Canales para presentar su nueva película Baby Girl, con Antonio Banderas y dirigida por Halina Reijn. Pero lo que las cámaras captaron a su entrada en el Lido de Venecia fue un conjunto espectacular con un peinado efecto lifting que podemos retomar en cualquier ocasión y a cualquier edad.

El look estrella de Nicole Kidman llegando al Festival de Venecia 2024

Nicole aportó su característico toque de elegancia luciendo un vestido negro de escote en V de Bottega Veneta de la colección Pre-Fall 2024, mismo que fue el epítome de la sofisticación discreta: sencillo pero innegablemente chic, con un toque lúdico que lo diferenciaba. Las mules blancas Bottega Veneta Cha Cha añadieron un toque inesperado de estilo vintage y de mucho contraste de tonalidades. Un estilismo que corre a crédito del stylist Jason Bolden. El peinado fue de Adir Abergel, con una coleta alta de caída libre a los costados y efecto ondeado para dar ese aspecto glamuroso; usa un peinado similar si quieres una opción clásica pero con un giro moderno y favorecedor a todo tipo de rostro.

Dejando de lado el aspecto de día, Kidman asistió a la alfombra roja con un Schiaparelli otoño 24 de alta costura que estaba cubierto por joyas efecto goteo.

El look estrella de Nicole Kidman llegando al Festival de Venecia. getty images