La diferencia entre los perfumes Scandal de Jean Paul Gaultier para mujer

La fragancia Scandal de Jean Paul Gaultier para mujeres es una cautivadora mezcla de dulzura y sensualidad, cumpliendo con su nombre provocador. Lanazada en 2017, rápidamente se convirtió en una elección popular gracias a su combinación única de notas florales y gourmand. Gaultier es conocido por sus diseños juguetones e inconvencionales, y el frasco de Scandal no fue una excepción: tiene la forma de las piernas de una mujer, vestidas con medias de red rosa y tacones altos, con el pulverizador ingeniosamente ubicado en la pose de “can-can”. Scandal está diseñada para la mujer que abraza su feminidad y no teme destacar; es segura, juguetona y disfruta de un toque de lujo. Si no sabes qué fragancia de Scandal elegir, aquí te damos los detalles para hacerlo tu próximo perfume de elección. Lee aquí cuál es la diferencia entre los perfumes Good Girl de Carolina Herrera.

¿Cómo huele el perfume Scandal?

Scandal se clasifica como una fragancia Chipre Oriental, lo que significa que tiene una compleja mezcla de notas cálidas y almizcladas con toques cítricos brillantes y florales. Sus notas de salida son una explosión de mandarín y naranja sanguina, seguidas por un corazón de gardenia y cremosa flor de naranjo. La base lleva miel, pachulí y regalíz negro.

Scandal es la encarnación de la feminidad Jean Paul Gaultier: una parisina elegante, alegre y sexy que se corrompe en los barrios más atrevidos de París. sitio web de jean paul gaultier

¿Cuánto vale el perfume Scandal de Jean Paul Gaultier?

El tradicional Scandal de Jean Paul Gaultier para mujer está entre $2,600 y $2,900 MXN.

Scandal Eau de Parfum

La base de la fragancia se despliega con miel, realzada por el pachulí terroso y matices de regaliz negro. una sobredosis de placer, un nuevo tipo de perfume de mujer. En las notas de salida hay naranja sanguina y mandarina, mientras que las de corazón también posee jazmín y durazno. Fragancia ideal para la noche o el otoño-invierno.

So Scandal! Eau de Parfum

So Couture. El nuevo Eau de Parfum So Scandal! desvela con humor una feminidad Jean Paul Gaultier aún más audaz y sensual. Se vuelve un perfume escandaloso que se hace notar; tiene explosión de flores de naranjo, jazmín y tuberosa con notas lechosas. Perfecto para todas las estaciones del año.

Scandal Le Pafrum Eau de Parfum Intenso

Aun más complejo en aromas. Un jazmín brillante que sabe hacerse notar. Un caramelo salado cautivador que derrite los sentidos. Una vaina de vainilla negra de una sensualidad insensata, con efectos amaderados y de cuero.

Scandal Gold

Es llamado ‘la diva misteriosa’ y fue creado por Daphné Bugey, Fabrice Pellegrin y Hamid Merati-Kashani. Tiene azafrán, miel y cardamoso en las notas de salida; las de corazón son cipriol, rosa y jazmín sambad, y las de fondo son sándalo, cuero y pachulí.

Scandal By Night

De las fragancias preferidas para usar de noche y en invierno. Se lanzó en 2018 y la gente sufrió cuando lo descontinuaron. Notas de miel, naranja amarga y cítricos, con notas de corazón de cereza, nardos, flor de azahar y pera. Las notas de fondo hipnotizaban con haba, vainilla, pachulí, sándalo, Amberwood y amizcle blanco.