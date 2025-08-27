Suscríbete
Heidi Klum luce la tendencia mermaid waves para el Festival de Cine de Venecia 2025

Heidi Klum brilló en el Festival de Cine de Venecia 2025 con una tendencia que combina naturalidad y sofisticación: las mermaid waves

August 27, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_538862045_18522542992033981_5586997521639794894_n.jpg

En la edición 82 del festival, la modelo alemana volvió a demostrar por qué es un referente absoluto de estilo. Apostó por las mermaid waves, un peinado que se caracteriza por ondas largas, fluidas y con movimiento, acompañadas en su caso por un flequillo curtain bangs perfectamente integrado. El resultado fue un look sofisticado y, al mismo tiempo, fresco y atemporal.

Las mermaid waves evocan la sensualidad de las ondas playeras, pero llevadas a un nivel más pulido: mechones definidos, brillo controlado y un acabado que enmarca el rostro sin rigidez. Para Heidi Klum, este peinado fue la elección ideal porque dialoga con su imagen de icono internacional y potencia el impacto de su total look.

El vestido de Heidi Klum: seda como segunda piel

La supermodelo apareció con un vestido satinado color champagne de Intimissimi, patrocinador oficial del festival. La prenda, de escote tipo corset y tirantes caídos, abrazaba la silueta con una caída fluida que jugaba con la luz en cada movimiento. El satén no solo aportaba un efecto luminoso, sino que realzaba la narrativa romántica del look en forma de cascada, desde el pelo hasta la cola del vestido, en un juego visual que dialogaba con el oleaje del mar Adriático.

El detalle de los drapeados laterales y la estructura de bustier añadieron un toque arquitectónico que equilibraba el carácter etéreo de las ondas. Al elegir una casa italiana como Intimissimi, Heidi Klum subrayó además la conexión entre la moda y la cultura anfitriona del festival.

SaveInsta.to_539752329_18522543037033981_2781277038140423661_n.jpg

Heidi Klum en el Festival de Cine de Venecia 2025

Instagram

El total look: armonía en cada gesto

El styling de Heidi Klum funcionó como una composición armónica gracias a las mermaid waves con curtain bangs, que aportaban volumen y textura suave. El maquillaje en tonos neutros puso el foco en la luminosidad de la piel, acompañado de labios nude satinados y un delineado ligero que enmarcaba los ojos sin restar protagonismo al cabello.

En cuanto a accesorios, Heidi Klum optó por una gargantilla de Lorraine Schwartz, pieza que añadía un toque de brillo medido sin robarle foco al vestido ni al peinado.

SaveInsta.to_537436006_18522542983033981_4655864460774958680_n.jpg

Heidi Klum en el Festival de cine de Venencia 2025

Instagram

La nueva sofisticación de las alfombras rojas

El gesto de Heidi Klum de apostar por ondas al natural en lugar de recogidos estructurados refleja un cambio que se está viendo en las alfombras rojas: la sofisticación contemporánea ya no está en la rigidez, sino en el movimiento y la fluidez. Peinados como las mermaid waves son ahora tan relevantes como un vestido de alta costura, porque transmiten autenticidad y modernidad en un solo gesto.

Además, el flequillo tipo curtain bangs añade un aire juvenil y enmarca el rostro de manera delicada, suavizando las facciones. El contraste entre el satén champagne del vestido y la melena dorada en ondas generó uno de los momentos más fotografiados de la jornada.

Heidi Klum cabello ondas Festival de Cine de Venecia
Eurídice Aiymet Garavito García
