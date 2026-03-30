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El skincare coreano sigue marcando la pauta en cómo cuidamos la piel —y estos son los motivos

Texturas ligeras, rutinas por capas y un enfoque preventivo han cambiado la forma de cuidar la piel. Así se entiende la permanencia del skincare coreano en la conversación global

Marzo 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Netflix Series "Monthly Boyfriend" Press Conference

El skincare coreano sigue marcando la pauta en cómo cuidamos la piel —y estos son los motivos

iMBC/ImaZins via Getty Images

Hay algo en el skincare coreano que no se agota. No es solo una estética reconocible ni una rutina extensa convertida en tendencia global; es una forma de entender la piel que ha logrado instalarse en hábitos cotidianos, incluso lejos de Corea.
Lo interesante es que su permanencia no depende de lanzamientos virales, sino de una lógica que funciona con constancia, capas ligeras y una relación más disciplinada con el cuidado diario.

El atractivo comienza en la textura. A diferencia de fórmulas más densas que dominaron durante años el mercado occidental, los productos coreanos priorizan acabados acuosos, gelificados o casi imperceptibles sobre la piel. Esta cualidad permite superponer sin saturar, lo que cambia por completo la experiencia. No se trata de aplicar más, sino de aplicar mejor.

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Esa idea conecta con uno de los pilares más repetidos —y a veces malinterpretados—: la rutina en pasos. Más que una lista rígida, funciona como una estructura adaptable. La famosa secuencia de limpieza doble, esencia, suero e hidratante no es obligatoria en su totalidad, pero sí introduce un concepto clave donde cada producto cumple una función específica y no compite con el anterior.

También hay un giro importante en la forma de abordar los problemas de la piel. Mientras que durante años el enfoque fue corregir (acné, manchas y líneas), el skincare coreano apuesta por mantener el equilibrio antes de que aparezca el daño visible. Esto explica la presencia constante de ingredientes calmantes e hidratantes como centella asiática, mucina de caracol o ácido hialurónico en distintas concentraciones.

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Marcas como Laneige, COSRX o Innisfree han sido clave en esa expansión global, no solo por su accesibilidad, sino por la consistencia en sus fórmulas. A esto se suma una estrategia de innovación constante que responde rápido a nuevas necesidades sin perder coherencia.

Otro punto que explica su impacto es la relación con el ritual. El skincare coreano no se plantea como una solución inmediata, sino como un proceso que requiere tiempo. En ese sentido, hay algo casi meditativo en repetir los mismos pasos cada mañana y cada noche. No es casual que muchas personas lo integren como un momento personal más que como una obligación.

En México, este enfoque ha encontrado un terreno particularmente receptivo. El clima, la exposición solar y la búsqueda de texturas más ligeras hacen que estas fórmulas se adapten bien a la vida diaria. Además, la accesibilidad a través de e-commerce ha eliminado la barrera geográfica que antes limitaba su alcance.

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Lo que realmente sostiene su popularidad no es la novedad, sino su capacidad de integrarse sin fricción. No exige una transformación radical, pero sí propone pequeños ajustes que, acumulados, generan resultados visibles. Esa combinación —eficacia progresiva y experiencia sensorial— es lo que mantiene vigente al skincare coreano en una industria que cambia constantemente.

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