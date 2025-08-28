Suscríbete
El secreto de las morenas más elegantes este otoño 2025 son los tres tonos de pelo que serán en tendencia

Lo que une a estas tres tendencias no es solo el color en sí, sino la forma en que se adaptan a la diversidad de las pieles morenas, potenciando su riqueza y profundidad natural

August 28, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los Angeles Premiere Of Prime Video Series "Overcompensating" - Red Carpet

JC Olivera/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

El otoño siempre trae consigo un deseo de cambio. No solo en la ropa o en los accesorios, también en el pelo, que se convierte en un lienzo de expresión y sofisticación. Para las mujeres morenas, la temporada 2025 abre la puerta a tonalidades que realzan la profundidad natural del color y aportan un aire renovado, luminoso y lleno de carácter.
Tres propuestas se perfilan como las favoritas en los salones de belleza y las pasarelas, entre tonos cálidos que abrazan la piel, reflejos estratégicos que dan dimensión y matices inesperados que actualizan la tradición, el otoño 2025 será un gran momento para el cambio.

Mocca Mouse, la neutralidad elegante

El marrón moka será el tono que mejor traduzca el espíritu del otoño. Ni demasiado oscuro ni excesivamente claro, logra un equilibrio que favorece tanto a pieles cálidas como a subtonos fríos. Su fuerza radica en la neutralidad, ya que aporta sofisticación sin restar naturalidad.
El Mocca Mouse —un marrón profundo con matices levemente cremosos— es perfecto para quienes buscan un cambio perceptible, pero sutil. En cabellos largos, aporta densidad y uniformidad, mientras que en cortes más estructurados otorga definición y brillo. Es, en esencia, la respuesta a quienes desean un color versátil que luzca impecable en la oficina, en una cena nocturna o bajo la luz suave del otoño.

5a23a09d1456605b9a8462d74dd19228.jpg

Mocca Mouse, la neutralidad elegante

Pinterest

Liquid Brunette, el brillo líquido que conquista

La tendencia de cabellos ultra luminosos se adapta al universo de las morenas con el llamado Liquid Brunette. Se trata de un marrón intenso que se trabaja con técnicas de brillo espejo y tratamientos que potencian la luz en cada hebra. El resultado es un efecto líquido, casi pulido, que refleja el movimiento con naturalidad.
Más que un color, es una técnica que exige cuidado y mantenimiento, pero la recompensa es evidente y el cabello que parece vivo, con una intensidad que resalta los rasgos enmarca el rostro con sofisticación. Es ideal para quienes prefieren un look impactante sin recurrir a tonos fantasía ni transformaciones drásticas. Este otoño, será la opción predilecta de quienes entienden el poder de un acabado impecable.

9cacfbd38ac236874a8d9c22e8b496c6.jpg

Liquid Brunette, el brillo líquido que conquista

Pinterest

Auburn Dorado, la calidez inesperada

El tercer color que marcará la temporada es el Auburn Dorado, una mezcla de castaño con destellos rojizos y matices dorados. Aporta calidez inmediata y tiene la capacidad de iluminar el rostro con sutileza. Es, además, un tono profundamente otoñal, que dialoga con la paleta de la temporada: hojas secas, atardeceres dorados y el resplandor suave de las tardes más frías.
Este color funciona especialmente bien en pieles morenas porque resalta el contraste natural y añade un efecto de vitalidad. Puede aplicarse en todo el cabello o bien en reflejos estratégicos que den dimensión y movimiento, lo que lo convierte en un tono versátil para distintos estilos de vida y personalidades.

68298867b800ad64e7bfd020ef9004ee.jpg

Auburn Dorado, la calidez inesperada

Pinterest

El poder de los matices para morenas

El Otoño 2025 no se trata de cambios radicales, sino de matices precisos que aportan carácter, brillo y elegancia donde la autenticidad es cada vez más valorada y estos tonos representan un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad. Y es que el cabello no solo enmarca el rostro, también se convierte en una extensión del estilo personal. Este otoño, las morenas tienen en sus manos la posibilidad de apostar por un color que resalte su esencia y capture la energía de la temporada.

Eurídice Aiymet Garavito García
