Cuál es la diferencia entre los perfumes Coco Mademoiselle para mujer y cuántas versiones hay

En el mundo de la perfumería, pocos nombres resuenan con el mismo atractivo y prestigio que Chanel. Y entre las creaciones olfativas de Chanel, Coco Mademoiselle se erige como un ícono moderno, cautivando los sentidos de muchas de nosotras —especialmente si estás buscando fragancias de nicho con aroma old money. Esta cautivadora mezcla de notas cítricas, florales y ambarinas ha tenido un gran impacto en distintas generaciones, por eso explorar las diferentes versiones del perfume Coco Mademoiselle para mujer es necesario para descifrar tu aroma preferido.

¿Cómo huele el perfume Coco Mademoiselle?

Salió a la venta en 2018 gracias a la genialidad del perfumista Olivier Polge. En las notas de salida podrás detectar los tonos cítricos inconfundibles de la mandarina. En el centro, la parte más sustanciosa para quien sabe esperar, acordes de la rosa y el jazmín. Y en las notas de salida se perciben del pachulí y el vetiver.

1. Coco Mademoiselle Eau de Parfum

Está descrito en la página como “irresistiblemente sensual, indomablemente enérgico. Una fragancia ambarina chispeante y audaz que evoca a una joven y atrevida Coco Chanel”. Tal y como Coco Chanel, de carácter fuerte pero refrescante, este Eau de Parfum inicia con aroma de naranja en las notas de corazón hay jazmín y rosa de mayo. Y la fragancia finalmente se despliega con refinados acentos de pachulí y vetiver.

2. Coco Mademoiselle Eau De Toilette

Lo que hace distinto a este Eau de Toilette del Eau de Parfume son las notas de salida de pomelo siciliano que aportan una intensa vibración olfativa y dan paso a un corazón floral con una mezcla de rosa de mayo y pétalos de jazmín, enriquecido con una nota afrutada de lichi. Una usuaria mencionó, “no se dejen influir por los críticos que dicen que Coco Mademoiselle es para mujeres jóvenes. Tengo más de 70 años y esta es una fragancia encantadora, que me hace sentir feliz”.

3. Coco Mademoiselle Eau De Parfum Intense

La versión más combinada de los Coco Mademoiselle se hizo, como explican, “para forjar una poderosa y profunda fragancia ambarina que sea irresistible en todos los sentidos”. Lo que hay en ella es una concentración extrema y luminosa de pachulí con una suave pero embriagadora mezcla de haba tonka y vainilla de Madagascar. Según una de las reseñas, “he recibido tantos cumplidos cuando uso Coco Mademoiselle Intense, ¡extraños se acercan a mí queriendo saber qué llevo puesto!”.

4. Coco Mademoiselle L’eau Privée

Esta es una delicada interpretación de Coco Mademoiselle diseñada para ser usada de noche —no por nada puede formar parte de la lista de los 10 perfumes que las mujeres francesas usan para las noches de verano 2024. De acuerdo con el perfumista Olivier Polge, “con L’eau Privée quise trabajar en una versión ligera y delicada de Coco Mademoiselle, imaginando una fragancia nocturna como un velo de suavidad y sensualidad”. Esta fragancia ambarina presenta envolventes notas de almizcle blanco iluminadas por un absoluto de jazmín y un acorde de pétalos de rosa.