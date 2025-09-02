Suscríbete
Cómo aumentar la producción de colágeno en pieles maduras

Para lograr una piel firme y luminosa después de los 25 es necesario estimular la producción de colágeno con estos sencillos tips de belleza que debes adoptar en tu rutina diaria

September 02, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - July 30, 2025

Aeon/GC Images

El colágeno es la proteína estructural que sostiene la firmeza, elasticidad y densidad de la piel. A partir de los 25 años, su producción comienza a disminuir de manera progresiva, y en pieles maduras esta pérdida se hace más evidente ya que aparecen líneas de expresión, pérdida de volumen y un aspecto más apagado. La buena noticia es que existen estrategias efectivas —desde la nutrición hasta el cuidado tópico y los tratamientos dermatológicos— que ayudan a estimular su producción de manera natural y a prolongar la juventud de la piel.

Hoy en Harper’s Bazaar te decimos cómo lograr la piel de tus sueños, incluso después de los 25.

La primera fuente de colágeno

La dieta es clave. Incluye proteínas de alta calidad (pescados, huevos, pollo), así como alimentos ricos en vitamina C —cítricos, frutos rojos, kiwi— lo cual resulta fundamental en tu día a día, ya que esta vitamina es un cofactor indispensable para la síntesis de colágeno. También conviene integrar antioxidantes como los polifenoles presentes en el té verde y en el cacao puro, pues combaten el estrés oxidativo que degrada las fibras de colágeno.
Otro aliado importante son los suplementos de péptidos de colágeno hidrolizado, cuya absorción ha sido respaldada por estudios clínicos que muestran mejoras en elasticidad y firmeza de la piel tras un consumo constante durante al menos tres meses.

Rutina tópica inteligente

A veces no basta con hidratar, las pieles maduras requieren ingredientes activos capaces de estimular la producción de colágeno. Entre los más recomendados por dermatólogos y especialistas se encuentran:

  • Retinoides (retinol y tretinoína): promueven la renovación celular y estimulan la síntesis de colágeno.
  • Vitamina C tópica: antioxidante que protege del daño solar y activa la producción de nuevas fibras.
  • Péptidos y factores de crecimiento: comunican a las células que produzcan más colágeno y elastina.
  • Ácidos exfoliantes (AHA y PHA): eliminan células muertas y favorecen la penetración de activos.

El protector solar, aplicado diariamente, es la herramienta más poderosa para frenar la degradación de colágeno causada por la radiación ultravioleta que provoca envejecimiento prematuro.

6953658044404fb99f0da0d4e001b360.jpg

Rutina de skincare para reactivar la producción de colágeno

Pinterest

Hábitos que fortalecen la piel

Dormir entre siete y ocho horas, evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol son pasos esenciales para mantener la piel en equilibrio. El estrés crónico eleva el cortisol, hormona que acelera la degradación de colágeno, por lo que prácticas como yoga, meditación o caminatas al aire libre también forman parte de un plan integral de cuidado.

Tratamientos dermatológicos de nueva generación

Las tecnologías médicas ofrecen resultados visibles en poco tiempo como el láser fraccionado y radiofrecuencia que generan microlesiones controladas que obligan a la piel a producir nuevas fibras de colágeno.
Existen diversas alternativas como el ultrasonido focalizado que actúa en capas profundas para tensar y remodelar el rostro, sin embargo, es necesaria la evaluación previa de un especialista.

1d4e55a767a0010fed9c55433a53be89.jpg

Tratamientos dermatológicos de nueva generación

Pinterest

Bioestimuladores inyectables (ácido poliláctico, hidroxiapatita cálcica) aunque estos estimulan la producción natural de colágeno con resultados progresivos y duraderos, la producción de colágeno en pieles maduras puede reactivarse a través de un enfoque integral con nutrición balanceada, cosméticos de alto rendimiento, hábitos saludables y tratamientos médicos personalizados. Más que perseguir la perfección, se trata de devolverle a la piel su vitalidad y luminosidad, logrando un envejecimiento armónico y elegante.

belleza colágeno envejecimiento
Eurídice Aiymet Garavito García
