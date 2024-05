15 cortes de pelo corto para mujer en tendencia este verano 2024

El cabello corto es casi un obligado para llevar en verano por varias razones: para empezar, ayuda a combatir el calor, ya que el cabello largo tiende a atrapar el calor alrededor del cuello y los hombros, mientras que el cabello corto permite una mejor circulación del aire, manteniéndote más fresco. Además, es de bajo mantenimiento y requiere un mínimo de estilismo —siempre haciéndote ver bien a cualquier hora del día. Y por si no lo sabías, el cabello tiende a crecer más rápido durante el verano (así que si no te gusta tu nuevo look, podrás cambiarlo pronto) ¡Sé audaz y prueba los sexys peinados cortos este verano 2024!

Cortes de pelo corto en tendencia para verano 2024

En esta lista seguro encontrarás alguna de las opciones ganadoras de la selección de 10 cortes bob con fleco desfilado como Megan Fox para rejuvenecer el rostro. ¿Ya hiciste tu cita en el salón de belleza?