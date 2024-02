Las 3 tendencias que vi en Zona Maco 2024 y replicaré todo febrero-marzo

Los aficionados del arte no son los únicos que se complacen con el Art Week 2024. La Semana del Arte en CDMX nos sirve como pasarela para usar cuantos conjuntos coloridos, sobrios, modernos o vintage se nos ocurra, así que la moda es un elemento primordial y de expresión personal. Sin embargo, una de las ferias de arte más populares en la metrópoli, Zona Maco, tiene algunos elementos en común que me llamaron la atención para anotarlos en el guardarropa predilecto de febrero-marzo.

¿Cuándo empieza Zona Maco 2024?

Zona Maco presenta desde las propuestas más jóvenes y de mediana carrera hasta obras contemporáneas de artistas globales y piezas históricas de arte moderno, reuniendo a expositores de talla internacional en cuatro secciones especializadas de: arte contemporáneo, diseño, salón del anticuario y foto. Se realizará del 7 al 11 de febrero en el Centro Citibanamex.

1. Colores terracota

¿Será la influencia de la llegada de Dune 2 a la ciudad? La paleta de colores designada va más por los tonos terracota y sus derivados —piensa en naranja rojizo, ocre dorado, avellana, marrón glacé, rojo antiguo, pardo y ámbar.

getty images

2. Aretes de media gota

Fueron el accesorio en tendencia silenciosa, pero ya no hay manera de no verlos en el street style. Pueden ir desde los modelos pequeños hasta los de tamaño más grande.

3. Flats con estoperol

Ok, here me out, sé que el calzado es controversial cuando hablamos de qué llevar a una feria de arte —porque la comodidad es primero—. Pero el que sí tiene paquete completo para aguantar kilómetros caminando, son los flats con estoperoles (de preferencia puntiagudos). Además de cómodos, combinables con todo.