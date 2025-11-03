Vaqueros, camiseta blanca y americana negra: el uniforme de diseñadoras y periodistas de moda

En un universo que cambia de estética cada seis meses, hay un conjunto que resiste al tiempo y al ruido, se trata de los vaqueros, camiseta blanca y americana negra. Lo llevan las mujeres que marcan el ritmo de la moda —diseñadoras, editoras, fotógrafas—, aquellas que entienden que la sobriedad también comunica poder. Este trío básico no pretende impresionar, sino concentrar la atención en lo que realmente importa: la mirada, el criterio, la idea y la creatividad sin extravagancias.

En los desfiles más esperados de París o Milán, el uniforme es casi un código tácito entre quienes observan desde la primera fila. Las más importantes editoras de moda del mundo lo han llevado como segunda piel, straight jeans impecables, camiseta blanca perfectamente cortada y una blazer negra de hombros estructurados. En ellas, la neutralidad se convierte en una forma de autoridad.

La elección no es casual. La americana negra es la herencia de la sastrería masculina reinterpretada por mujeres que tomaron espacio en un entorno históricamente dominado por hombres. Los jeans, en cambio, aportan ese guiño de libertad cotidiana, mientras que la camiseta blanca suaviza el conjunto sin restarle carácter. Juntas, estas tres piezas funcionan como una ecuación estética perfecta de equilibrio, independencia y coherencia visual.

Las diseñadoras también han adoptado este gesto como una extensión de su identidad creativa. Phoebe Philo y Mary-Kate Olsen, por ejemplo, han convertido la simplicidad en manifiesto. Ambas defienden la idea de que vestirse bien no siempre implica destacar, sino proyectar seguridad sin forzarlo. El uniforme, entonces, no es una falta de imaginación, sino una afirmación de estilo personal.

La americana negra pasa de la oficina al cóctel; la camiseta blanca se transforma con accesorios; y los jeans se adaptan al tacón o al flat Jeremy Moeller/Getty Images

En la redacción de las revistas, este código tiene otro matiz, se trata de practicidad. Entre sesiones, fittings y desfiles, las editoras buscan piezas que funcionen a cualquier hora del día. La americana negra pasa de la oficina al cóctel; la camiseta blanca se transforma con accesorios; y los jeans se adaptan al tacón o al flat. En una industria que exige constante reinvención, el verdadero lujo parece ser la constancia y la comodidad.

El uniforme no busca aprobación ni protagonismo. Es un lenguaje silencioso que une a las mujeres que viven la moda desde dentro, pero no se dejan consumir por ella. Sobre todo, cuando la saturación visual domina los feeds y las pasarelas elegir lo esencial se ha vuelto un gesto disruptivo. Y quizá por eso, los vaqueros, la camiseta blanca y la americana negra seguirán siendo el código más atemporal de todos los tiempos, y el de quienes entienden que el estilo, al final, no necesita gritar para ser escuchado.