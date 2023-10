Todos los disfraces de Halloween que puedes hacer con un little black dress

¿Poco tiempo para ir a una tienda y elegir un disfraz para tu fiesta de Halloween? Que no cunda el pánico, pues con un sencillo pero ganador little black dress hay varias opciones de disfraces que puedes recrear. No olvides leer sobre los 22 diseños de uñas para Halloween que te darán una manicura creppy cute.

Cómo usar un vestido negro para disfraz de Halloween 2023

Si entre tus planes estaba ser la Mujer Maravilla de Halloween, quizá esto no te funcione. Pero si estás en búsqueda de algo que puedas crear a través de tu guardarropa, ¡sigue leyendo! El aclamado little black dress no solo te saca de apuros para los eventos elegantes, sino que pueden transformarse en un glamuroso disfraz de Halloween 2023.

Audrey Hepburn como Holly Golightly

Halloween es solo una excusa para que podamos recrear el aclamado personaje de Audrey Hepburn en Beakfast at Tiffany’s. Sólo necesitas un collar de perlas, una tiara, guantes negros y el icónico chongo estilo princesa.

Wednesday Addams

Ya hay tantas versiones de Wednesday Addams que solo necesitas un vestido negro, peinarte con trenzas largas y quizá añadir un poco de polvo blanco al rostro para conseguir este clásico disfraz sin fallar en el intento. Tip: ponte una camisa blanca debajo.

Natalie Portman en Black Swan

Okey, quizá este requiere mayor producción porque un tutú negro sería ideal para conseguir el atuendo adecuado, pero el vestido negro definitivamente será un aliado para disfrazarte. Eso, y el icónico maquillaje evocando las alas de un cisne para completarlo.

Amy Winehouse

Una mezcla de estilo pin-up con el cabello abullonado y peinado hacia arriba. Puedes dejar salir tu imaginación con el Amy Winehouse, incluso añadiendo tatuajes temporales en los brazos.

Gatúbela

Para dejar atrás los leggings negros en el clásico disfraz de Gatúbela, mejor incorpora un little black dress que lucirá más coqueto y adecuado a las fiestas nocturnas.

Flapper girl

El 2023 nunca se había visto tan 1920: usa un vestido negro corto y añade una bufanda de plumas, una diadema y guantes largos, con muchos collares de perlas. ¡La flapper girl por excelencia!

Cruella de Vil

Puedes recrear el disfraz de la enemiga de los dálmatas incorporando un lujoso abrigo blanco, guantes rojos y maquillaje dramático. Puntos extra si consigues un peluche de perrito dálmata.

Bruja

No hay forma de fallar con un vestido negro y un sombrero de bruja. Pero hazlo de manera original usando alguno de estas 10 formas originales de hacer un maquillaje de bruja para Halloween.