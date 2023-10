10 formas originales de hacer un maquillaje de bruja para Halloween

¿Qué sería de Halloween sin las brujas? Aunque es uno de los disfraces más socorridos cada 31 de octubre, eso no significa que debas apegarte a lo tradicional: es momento de innovar —y no, no es necesario pintarse toda la cara de verde para ser la Bruja Mala del Oeste. Estos son 10 tipos de maquillaje de bruja que puedes llevar a cualquier fiesta, y son cero aburridos.

1. Folk Witch

Elementos brujiles y sombra dorada con glitter, lleva esta combinación si lo tuyo es la magia folk con diferentes símbolos.

2. Bruja violeta

Con un toque de maquillaje hopeless romantic, este maquillaje de tonalidades violeta y naranja alude tanto al otoño como a lo brujil.

3. Bruja tradicional

Para alejarse de complicaciones sin perder la estética brujil, añade un par de estrellas en las mejillas para tener un toque coqueto en conjunto con la sombra naranja.

4. Gothic Witch

Deja salir tu lado gótico con un maquillaje cargado en el delineador y las sombras de tonalidades oscuras, como morado y violeta con negro.

5. Serpent Witch

Añade un toque terrorífico con tonalidades de verde y plateado, para crear un efecto de serpiente que llenará de glamour cualquier disfraz.

6. Devil Witch

Puedes mezclar lo mejor de dos mundos: maquillaje de bruja con toques de diablo (o Satanás) en sombra roja y labial negro.

7. Valfre Witch

Inspirada en las ilustraciones de la tijuanense Ilse Valfré, esta icónica bruja de pecas en forma de estrella son un must de la temporada.

8. Morado brujil

Porque el diablo está en los detalles: añade glitter en la zona de la nariz con tonalidades de Halloween para hacer un llamativo y sencillo maquillaje.

9. Halloween Witch

Nada como un combo de colores platino, morado y verde brillante para hacer un makeup rápido y sencillo; asegúrate de llevar los labios color negro.

10. The Love Witch

Inspirado en la película de Anna Biller, puedes recrear el maquillaje de The Love Witch con sombra azul brillantte y pestañas dramáticas.