Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley, es la nueva embajadora de Chanel

El mundo se conmocionó cuando se supo que Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis y Priscilla Presley, murió repentinamente en enero 2023 a los 54 años. Lisa Marie sufrió un paro cardiaco tras complicaciones por una cirugía bariátrica, pero su legado permanece en sus tres hijas (recordemos que perdió a su hijo Benjamin Keough tras quitarse la vida). Ahora su hija mayor, Riley Keough, mantiene paso firme en su profesión y vida adulta y se corona como la nueva embajadora de Chanel.

Fiel a Chanel durante los últimos diez años, Riley Keough ha lucido diseños de la maison en numerosos eventos prestigiosos, incluida la ceremonia de los Globos de Oro en 2017. Recientemente asistió al desfile Crucero 2023/24 en Los Ángeles, al desfile de Alta Costura Otoño-Invierno 2023/24 a orillas del Sena en París y, el martes 3 de octubre de 2023, al desfile Pret-à-Porter Primavera-Verano 2024 en el Grand Palais Éphémère.

Chanel

¿A qué se dedica Riley Keough?

Esta multifacética artista puede ser vista en la serie original de Amazon Daisy Jones and the Six, lo que le valió una nominación al Premio Emmy. Es reconocida principalmente por sus interpretaciones en Daisy Jones and the Six en el icónico papel titular, así como en The Girlfriend Experience, Zola y American Honey, por la cual fue nominada a un Premio Independent Spirit.

Keough es cofundadora de la productora Felix Culpa, dedicada a contar historias audaces, vanguardistas y emocionalmente ricas que desafían a la audiencia a ver el mundo de manera diferente, dando voz a talentos y relatos que necesitan ser escuchados. Además hizo su debut como directora con la aclamada película War Pony, que le valió el premio Camera D’Or en Cannes y fue destacada por el New York Times. Bajo el sello de Felix Culpa, Keough ha producido numerosas películas y series de televisión, incluyendo Manodrome y la próxima Under the Bridge, en la cual también actuará.