Platinado es el color para Año Nuevo, te decimos cómo llevarlo en estas fiestas

Lo vimos con Taylor Swift en la premier de Renaissance: A Film by Beyoncé con un soñado vestido platinado de tirantes y falda larga. Este es el material y color designado para cerrar el 2023 y aquí te decimos cómo puedes llevarlo y combinarlo.

Ropa platinada para llevar en Año Nuevo

¿Lista para robar el protagonismo cuando el reloj marque la medianoche? Las lentejuelas y todo lo platinado o metálico se han convertido en nuestras fieles aliados en el guardarropa durante el último año, y puedes apostar a que serán las estrellas de nuestros conjuntos para la Nochevieja el 31 de diciembre.

Ya sea que estés teniendo una reunión acogedora con amigos o asistiendo a una glamorosa gala, tu atuendo puede realmente marcar el tono para la noche.

Vestido ajustado strapless

Hora de deslumbrar con un vestido ajustado —muy al estilo Y2K— completamente platinado que te hará brillar toda la noche. Combinado con pumps y un clutch del mismo color, tendrás un conjunto ideal para recibir al 2024 con estilo.

Falda o top platinado

Si no quieres llevar un total look de este tono, apuesta por los detalles y llévalo en una falda o un top. Se complementan muy bien con otras piezas básicas, como pantalón de cuero o camisa blanca. Y en calzado puedes llevar tanto botas como pumps; en cuanto a accesorios, cualquier clutch o bolso mini en negro dará mucha armonía al look.

Una invitada luce zapatos azules de Diesel, una mini falda de imitación de metal plateado, bolso Celine, camisa blanca y chaleco gris getty

En botas

Y lo platinado no necesariamente se debe llevar de forma exclusiva en la ropa, pues el calzado también es partícipe de esto. Busca botas largas o al tobillo en este tono que le den a tu look un plus en cuanto a estilismo y glamour para la fiesta de Año Nuevo.