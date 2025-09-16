Suscríbete
Margot Robbie revive la audacia de Mugler en el estreno de A Big Bold Beautiful Journey

El vestido Mugler con el que Margot Robbie apareció en Nueva York la convirtió en la gran protagonista de la alfombra roja durante la premiere de su nuevo proyecto cinematográfico

September 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"A Big Bold Beautiful Journey" US Premiere - Arrivals

John Nacion/Variety via Getty Images

Margot Robbie no sólo es Barbie, en su más reciente aparición pública la actriz australiana ha demostrado que su legado en Hollywood trasciende a la película que hizo junto a la directora, Greta Gerwig en 2023.

El nuevo proyecto de Margot Robbie para la premiere neoyorquina de A Big Bold Beautiful Journey, la actriz australiana eligió un vestido que no solo resaltó su silueta impecable, sino que también rindió homenaje a la historia de la moda. La pieza, firmada por Mugler, se trata de un corset personalizado inspirado en la colección de costura primavera-verano 1998 Jeu de Paume, uno de los desfiles más emblemáticos de la maison.

Una reinterpretación de archivo con espíritu contemporáneo

La propuesta de Margot Robbie se aleja de los clichés de alfombra roja y apuesta por una narrativa más audaz. El vestido juega con un efecto visual de dualidad con el corset blanco que se funde en una estructura negra que abraza la cintura y abre dos pronunciadas aberturas frontales, dejando ver las piernas de la modelo con un dramatismo absoluto que demuestra que los contrastes siempre son una apuesta asegurada. La silueta, fiel al legado de Thierry Mugler, se construye a partir de la arquitectura del cuerpo femenino, resaltando curvas y generando contrastes que evocan poder y sensualidad en igual medida.

La conexión con el ADN de Mugler

La elección no es casual, ni es sorpresa. Desde hace años, Margot Robbie ha consolidado un estilo que combina glam de vieja escuela con guiños experimentales contemporáneos. Mugler, con su visión de la mujer como heroína moderna, encaja a la perfección en esa narrativa. El diseño de archivo de 1998, reinterpretado especialmente para ella, demuestra cómo las casas de moda recurren a su herencia para dialogar con la actualidad sin perder frescura.

La estética body-conscious en la alfombra roja

El look reafirma una de las tendencias más potentes en el lujo actual, se trata del regreso de la estética body-conscious donde más allá de mostrar piel, la clave está en esculpir la silueta con cortes estratégicos, transparencias y contrastes cromáticos que potencian la seguridad de quien lo lleva. Margot Robbie, conocida por sus elecciones que equilibran feminidad y fuerza, encarna esta tendencia con naturalidad.

Un estilismo sobrio para un vestido protagonista

El poder del diseño de Mugler fue acompañado por un estilismo calculadamente minimalista. La actriz optó por un peinado recogido con ondas suaves que evocan sofisticación clásica y permiten que el escote destaque con protagonismo. Los accesorios se redujeron a lo esencial: un brazalete metálico en tono plateado, suficiente para sumar un toque de brillo sin competir con la fuerza del vestido. El maquillaje, luminoso y fresco, reforzó el efecto de modernidad sin caer en excesos.

El regreso a los archivos de Mugler en la alfombra roja confirma cómo las estrellas apuestan cada vez más por piezas con historia, reinterpretadas con un lenguaje de hoy. Margot Robbie no solo lució un vestido, sino que reivindicó la teatralidad de la moda como vehículo de narrativa cultural.

Margot Robbie mugler Thierry Mugler estreno
Eurídice Aiymet Garavito García
