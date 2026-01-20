Suscríbete
Moda

La reacción de Miuccia Prada a la muerte de Valentino Garavani y el legado que compartieron

El gesto de Miuccia Prada tras la muerte de Valentino Garavani revela la amistad, el respeto y el legado compartido de una generación que definió la moda italiana

Enero 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Public Mass Honouring Franca Sozzani In Milan

MILAN, ITALY - FEBRUARY 27: Miuccia Prada leaves public mass honouring Franca Sozzani at Duomo on February 27, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Pier Marco Tacca/Getty Images

La muerte de Valentino Garavani no solo marca el cierre definitivo de una trayectoria excepcional, sino que reabre una conversación profunda sobre una generación de diseñadores que transformó la moda en un lenguaje cultural global. En ese contexto, la reacción de Miuccia Prada adquiere un peso particular: no es sólo el gesto de despedida hacia un colega, sino la expresión íntima de una amistad forjada dentro de un mismo sistema creativo y de valores.

A través de una imagen compartida en Instagram —acompañada por un escueto y directo “RIP Mr Valentino”—, Miuccia Prada eligió la sobriedad antes que la grandilocuencia. No hubo largos comunicados ni discursos elaborados como tampoco los hubo para con Giorgio Armani, quien murió el pasado 4 de septiembre de 2025. En su lugar, una fotografía que los muestra juntos, sonrientes, en un momento de cercanía real. Ese gesto, fiel a su carácter, dice más que cualquier texto extenso: el respeto profundo entre dos diseñadores que nunca necesitaron parecerse para reconocerse.

También te interesa...
Franco Origlia Entertainment Archive
Moda
Valentino Garavani, el arquitecto de la elegancia, muere a los 93 años
Enero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_541599442_18080829238939467_6886588659118768301_n.jpg
Celebridades
Muere Giorgio Armani a los 91 años
Septiembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La relación entre Valentino Garavani y Miuccia Prada fue siempre compleja y, precisamente por eso, significativa. Representaban visiones casi opuestas de la moda italiana. Valentino construyó un universo basado en la emoción, la alta costura y una idea de elegancia ligada al glam absoluto. Prada, en cambio, cuestionó constantemente los códigos del lujo, incomodó al sistema y convirtió la inteligencia estética en una forma de poder; sin embargo, ambos compartieron algo esencial: la convicción de que la moda podía —y debía— tener una voz propia.

La reacción de Prada no puede leerse de forma aislada. Forma parte de una constelación más amplia donde los diseñadores italianos que dominaron el cambio de siglo y colocaron a Italia en el centro del mapa cultural. Junto con figuras como Armani y Versace, Valentino y Prada pertenecen a un legado donde la autoría era irrenunciable y la identidad creativa no se negociaba. Eran tiempos en los que la moda no se pensaba para agradar a todos, sino para construir mundos coherentes.

En ese sentido, la despedida de Prada también funciona como un reconocimiento tácito a una era que ya no existe. Hoy, cuando la industria se mueve a una velocidad vertiginosa y los directores creativos cambian con frecuencia, la generación de Valentino representa una forma distinta de entender el oficio: una carrera construida durante décadas, con un lenguaje reconocible y una relación directa con la cultura, el cine, el arte y la sociedad.

La imagen compartida por Prada —lejos de ser un gesto público calculado— parece más bien una pausa íntima. Un recordatorio de que, más allá de las diferencias estéticas, existía un lazo humano y profesional. Ambos entendían el peso de pertenecer a una misma historia, la de una moda italiana que no seguía tendencias, sino que las creaba.

Con la partida de Valentino Garavani, Miuccia Prada queda como una de las últimas voces activas de ese linaje irrepetible. Su reacción, contenida y honesta, no solo despide a un amigo, sino que subraya la dimensión histórica del momento. No es solo el adiós a un diseñador, sino a una manera de concebir la moda como una expresión cultural profunda, exigente y personal.

Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Por qué LVMH Watch Week se ha convertido en la cita clave de la alta relojería contemporánea.jpg
Moda
Por qué LVMH Watch Week se ha convertido en la cita clave de la alta relojería contemporánea
Enero 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
AUTUMN/WINTER HAUTE COUTURE COLLECTION: VALENTINO
Moda
La histórica fotografía que inmortalizó el poder de la moda italiana
Enero 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuatro gestos de estilo para atravesar el Blue Monday 2026.jpg
Moda
4 tips de estilo para atravesar el Blue Monday 2026
Enero 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Amamos la nueva colección masculina de Dolce & Gabbana.jpg
Moda
Amamos la nueva colección masculina de Dolce & Gabbana
Enero 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Claves para entender la nueva Balenciaga de Pierpaolo Piccioli.jpg
Moda
Claves para entender la nueva Balenciaga de Pierpaolo Piccioli
La colección Fall 2026 marca un cambio de ritmo en Balenciaga: comodidad, elegancia y una nueva lectura del cuerpo y la identidad bajo la visión de Pierpaolo Piccioli
Enero 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Chanel Collection des Metiers d'Art 2016/17 : Paris Cosmopolite" : Show At Hotel Ritz
Moda
¿Es 2026 el nuevo 2016? Este año el pasado vuelve a ser tendencia
Las siluetas, los accesorios y las actitudes que marcaron 2016 reaparecen en 2026 con otra lectura...
Enero 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six
Moda
Azul cobalto, el tono que dominará las alfombras rojas este año
Intenso, elegante y visualmente poderoso, el azul cobalto se perfila como uno de los tonos más fuertes en alfombras rojas, capaz de sostener siluetas minimalistas y propuestas de alta costura
Enero 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Harbin Fashion Week 2026
Moda
Fechas y ciudades clave para el calendario de la moda en 2026
Las capitales creativas del año, ordenadas por fecha, en un panorama donde la moda se vuelve cada vez más global y menos predecible
Enero 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García