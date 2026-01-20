Suscríbete
La histórica fotografía que inmortalizó el poder de la moda italiana

Una imagen editorial de 1996 reúne a cuatro figuras clave de la moda italiana y refleja un momento de autoridad creativa difícil de replicar dentro del sistema contemporáneo

Enero 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
AUTUMN/WINTER HAUTE COUTURE COLLECTION: VALENTINO

Thierry Orban/Sygma via Getty Images

En 1996, la moda italiana no necesitaba presentaciones ni explicaciones adicionales. Bastaba con reunir a cuatro de sus figuras más influyentes en un mismo encuadre para que el mensaje quedara claro. La imagen conocida como el “Milan Quartet” no fue pensada como un gesto nostálgico ni como un homenaje retrospectivo, sino como una afirmación de autoridad creativa en tiempo real: la moda entendida como cultura, lenguaje y poder simbólico.

La fotografía apareció en la edición de septiembre de Vanity Fair de 1996 y reunió a Gianni Versace, Valentino Garavani, Giorgio Armani y Miuccia Prada. La cámara fue de Karl Lagerfeld, el estilismo de André Leon Talley, y el texto editorial estuvo a cargo de Cathy Horyn.

El concepto visual es tan simple como contundente: los diseñadores aparecen como un cuarteto de cuerdas, sentados frente a partituras, cada uno con un instrumento distinto. No hay jerarquías explícitas ni protagonismos forzados. La escena propone diálogo, tensión y coexistencia entre visiones creativas que nunca buscaron parecerse entre sí. De hecho, el propio Giorgio Armani lo resumió con ironía como un cuarteto imposible de dirigir, donde nadie está dispuesto a tocar un papel secundario.

Leída hoy, la imagen adquiere una dimensión distinta. De los cuatro protagonistas, Miuccia Prada es la única diseñadora que sigue viva y activa, y también la única que continúa influyendo activamente en el presente de la moda global. No como símbolo del pasado, sino como una mente que ha sabido incomodar, cuestionar y redefinir el lujo durante décadas. Esa continuidad convierte a la fotografía en algo más que un retrato de época: es un punto de contraste entre lo que fue y lo que aún permanece en movimiento.

El Milan Quartet también habla de un momento específico del sistema de la moda. Versace representaba el exceso y la teatralidad; Valentino, la emoción llevada a la alta costura; Armani, la modernidad depurada que transformó el vestir contemporáneo y Prada, la inteligencia estética que rompía con cualquier idea cómoda de belleza. Cuatro lenguajes distintos, una misma ciudad y una industria que todavía giraba en torno a identidades fuertes, no a algoritmos.

Juntos, pero nunca alineados: cuatro visiones fuertes incapaces de ocupar un segundo plano
El “Milan Quartet”

Tres décadas después, la imagen circula como referencia, archivo y recordatorio. No de una edad dorada idealizada, sino de una época en la que la moda italiana concentró su influencia a partir de la autoría, la personalidad y el riesgo creativo sostenido. Esa es la razón por la que esta fotografía sigue siendo relevante: no documenta solo a cuatro diseñadores, sino una forma de entender la moda que hoy resulta excepcional, fascinante e histórica.

Eurídice Aiymet Garavito García
