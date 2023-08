Kendall Jenner para Stella McCartney, una artística campaña posando topless sobre un caballo

Kendall Jenner está tomando ventaja de los últimos meses del año para brillar como nunca —incluso por el ruido que hizo su última aparición con Bad Bunny en un concierto de Drake—; y entre su ocupada agenda ha anotado aparecer en varias de las campañas más llamativas para la temporada —como la campaña para Calvin Klein FW23, en la que nos contó en exclusiva cuáles son sus ítems preferidos del otoño. Hace contadas horas se viralizó su participación con Stella McCartney, ya que se mostró completamente topless y solamente usando botas, montada en un caballo. Just Kendall.

kendall jenner for stella mccartney fw23 campaign pic.twitter.com/lzIQ3gIui2 — GĒS (@HFrunway) August 22, 2023

Kendall Jenner para Stella McCartney

En solo tres fotografías, Kendall devoró (como diría la chaviza) en una sesión mística para la nueva campaña de #StellaWinter23, misma que salió este agosto 2023. La modelo de 27 años sale acompañada de hermosos caballos que aluden tanto a su pasión ecuestre como a la de la diseñadora —“Los caballos tienen una fuerza que es casi difícil de comprender para los humanos, y aunque no puedo comunicarme con ellos directamente, siento que los que he cuidado siempre me han prestado esa fuerza”, declaró Kendall. Por su parte, Stella compartió palabras de cómo este cariño por los caballos la unió a la modelo, y fue razón suficiente para hacerla la Stella girl de la temporada.

Cuando estoy en mi caballo, me siento tan libre y relajada... No hay felicidad como esa. Esto ha llenado mi corazón de amor y ha ayudado a mi salud mental durante toda mi vida.

Algunos de mis primeros recuerdos son montando a pelo en la naturaleza cuando era niña. Hasta el día de hoy, todavía recurro a los caballos para sanarme cuando me siento abrumada, ansiosa o simplemente necesito un poco de amor simple y puro.

Para la campaña de invierno, quería celebrar al caballo y su capacidad de curación, para conectar con las personas que necesitan ayuda emocional y pueden encontrarla en la terapia equina. Creo que todos, en ocasiones, necesitamos una mano amiga y los caballos siempre me han brindado esa sanación. x stella mccartney para la campaña con kendall jenner

En entrevista con WWD, McCartney —cuyo famoso papá regresará en concierto a México— dio más profundidad de su elección hacia Kendall: “Sabía que la Stella girl de esta temporada tenía que amar a los caballos tanto como yo. Kendall ha montado desde que era una niña, como yo, y tiene su propio rancho; puedes ver cómo está en total confianza alrededor de estas criaturas sensibles y ellas con ella”.

El fotógrafo de la campaña, Harley Weir, corroboró que Kendall hizo sola las hazañas de fotografía con los caballos, mismos que fueron entrenados en libertad por el ‘gurú ecuestre’ Jean François Pignon, con imágenes sacadas al sur de Francia.

¿Y qué está usando Kendall Jenner en su campaña para invierno 2023 de Stella McCartney? Pantalones anchos plisados color midnight black ($1,190 USD), el body con escote en V y recortes trenzados de cuerda ($1,350 USD), el bolso de hombro mediano con solapa Frayme vegano ($1,395 USD), la falda línea A con abertura delantera color red lipstick ($1,190 USD), el blazer cruzado con cintura moldeada y hombros exagerados ($2,700), los afelpados tacones de aguja Ryder Shaggy ($895 USD), y las increíbles botas de tacón alto hasta el muslo Ryder con estampado de pony Appaloosa en terciopelo cepillado ($1,895 USD).