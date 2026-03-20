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Moda

Guía rápida para llevar tu nuevo reloj Audemars Piguet con naturalidad

Tres modelos recientes de Audemars Piguet ofrecen distintas formas de integrarse al día a día. Así se combinan con prendas y escenarios reales sin caer en exageraciones

Marzo 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025

Guía rápida para llevar tu nuevo reloj Audemars Piguet con naturalidad

Edward Berthelot/Getty Images

Hay piezas que no necesitan explicación, pero sí contexto. Un reloj de alta relojería —como los nuevos modelos de Audemars Piguet presentados en APSC 2026— funciona mejor cuando se integra con la vida real, no cuando intenta dominarla. La diferencia entre elegancia y exceso suele estar en cómo se lleva, más que en lo que se lleva.

Los tres modelos recientes —el Royal Oak Mini con esfera de piedra, el Royal Oak Automático con malaquita y el Code 11.59 de 38 mm— ofrecen códigos estéticos distintos. Entenderlos es la clave para usarlos sin excesos.

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Royal Oak Mini: precisión en clave cotidiana

El Royal Oak Mini de 23 mm, con esferas de ónix negro o nácar, propone una relación directa con la joyería. Su escala contenida y el uso de materiales como el oro de 18 quilates lo acercan más a una pulsera que a un reloj tradicional.
Aquí, el contexto importa: funciona mejor en looks donde la intención no es “vestirse para el reloj”.

  • Con camisa blanca ligeramente abierta y denim recto
  • Con un vestido lencero en tonos neutros
  • Incluso con sastrería relajada en lino

La clave está en no saturar. Si el reloj tiene índices de diamantes y una esfera profunda como el ónix, conviene reducir otros elementos brillantes. Este tipo de pieza se siente más actual cuando acompaña y no cuando compite con otros elementos.

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Royal Oak Mini: precisión en clave cotidiana

Cortesía

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Royal Oak Mini: precisión en clave cotidiana

Cortesía

Royal Oak Automático con malaquita: un acento que define el look

La malaquita introduce algo distinto: color y patrón. Cada esfera es única por sus vetas naturales, lo que convierte al reloj en un punto focal inevitable.
Aquí no se trata de neutralizarlo, sino de construir alrededor de él:

  • Traje sastre en tonos crudos o arena
  • Total look negro con siluetas limpias
  • Prendas en algodón o lana sin textura excesiva

El error común sería intentar igualar el impacto del verde con más accesorios. Este reloj funciona mejor cuando es el único gesto visible. En un entorno laboral creativo o una comida importante, aporta carácter sin necesidad de elevar el tono del resto del outfit.

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Royal Oak Automático con malaquita: un acento que define el look

Cortesía

Code 11.59: elegancia que se adapta al ritmo real

El Code 11.59 de 38 mm, con correa de piel (aligátor negro o becerro marrón), se mueve en otro registro. Es más clásico, pero no rígido. Sus esferas con patrones concéntricos y tonos contrastantes lo hacen versátil sin volverse predecible.
Es el modelo que mejor transita entre momentos:

  • Con un blazer estructurado y pantalón de pinzas para oficina
  • Con jeans oscuros y knitwear para una cena
  • Con vestido midi y botas en un contexto más relajado

Aquí, la naturalidad viene de la continuidad: que el reloj no parezca un cambio de personaje, sino parte del mismo lenguaje estético durante todo el día.

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Code 11.59: elegancia que se adapta al ritmo real

Cortesía

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Code 11.59: elegancia que se adapta al ritmo real

Cortesía

La diferencia está en la intención

Llevar un reloj de lujo sin parecer pretenciosa no tiene que ver con esconderlo, sino con integrarlo. Cuando la pieza dialoga con las proporciones, los materiales y el momento, deja de ser un símbolo evidente y se convierte en un gesto personal.
En estos modelos, Audemars Piguet plantea algo claro: el lujo ya no necesita imponerse. Puede existir en equilibrio, incluso en los días más simples.

alta relojería tendencias en relojería Relojería
Eurídice Aiymet Garavito García
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