Moda

Eva Longoria trae de vuelta el terciopelo en homenaje al lujo clásico que nunca pasa de moda

El terciopelo se impone nuevamente gracias a Eva Longoria, quien apostó por un diseño borgoña y joyas escultóricas que redefinen la sofisticación contemporánea

October 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_573236318_18541603684006538_6142278524854162024_n.jpg

Instagram

Eva Longoria volvió a acaparar miradas con un look que marca el regreso triunfal del terciopelo, ese tejido icónico que simboliza elegancia, fuerza y sensualidad. En su más reciente aparición, la actriz eligió un vestido de tirantes finos en tono borgoña intenso, confirmando que esta textura no pertenece solo a los inviernos nostálgicos, sino al nuevo lujo clásico.

El vestido de terciopelo destaca por su corte ajustado y escote estructurado, una silueta que equilibra sensualidad y refinamiento. Su textura, rica y luminosa, refleja la tendencia del lujo táctil, un movimiento que exalta los tejidos con presencia, profundidad y personalidad propia. Este tipo de prenda se ha convertido en un básico sofisticado para la temporada, reinterpretado desde una mirada contemporánea que privilegia la elegancia sin exceso.

Complementando el atuendo, Eva Longoria apostó por joyería de alto impacto. Un collar de diamantes y rubíes con diseño geométrico, acompañado de pendientes a juego y brazaletes superpuestos firmados por Bvlgari —que encarnan la tendencia de las statement jewels: piezas que cuentan una historia sin necesidad de palabras. Su brillo dialoga con el tono del vestido, elevando el conjunto hacia una estética poderosa y atemporal.

En cuanto al maquillaje, la actriz se mantiene fiel a la línea del modern glam: piel satinada, labios en tono frambuesa y mirada suave. Este tipo de maquillaje busca resaltar la luz natural de la piel sin sobrecargarla, aportando equilibrio al dramatismo del vestido. El cabello, liso con raya central, refleja la tendencia liquid hair, caracterizada por su acabado espejo y su caída fluida, perfecta para estilizar el rostro y realzar el escote.

El detalle final lo aportan sus uñas milky gloss, una manicura nude brillante que representa el concepto de lujo silencioso. Su simplicidad contrasta con la intensidad del terciopelo, logrando una armonía visual impecable.

Con este total look, Eva Longoria confirma que el terciopelo ha dejado de ser una elección de temporada para convertirse en un símbolo de presencia escénica y confianza. En su versión más moderna, este tejido demuestra que la verdadera elegancia no depende de la tendencia, sino de la actitud con la que se lleva.

Eva Longoria
Eurídice Aiymet Garavito García
