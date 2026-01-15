Suscríbete
Moda

¿Es 2026 el nuevo 2016? Este año el pasado vuelve a ser tendencia

Las siluetas, los accesorios y las actitudes que marcaron 2016 reaparecen en 2026 con otra lectura...

Enero 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Chanel Collection des Metiers d'Art 2016/17 : Paris Cosmopolite" : Show At Hotel Ritz

Pascal Le Segretain/Getty Images

La pregunta flota en pasarelas, street style y redes sociales con una naturalidad inquietante: ¿es 2026 el nuevo 2016? Basta observar cómo ciertas prendas, proporciones y gestos estéticos reaparecen para entender que la moda está revisitando esa década no como copia, sino como referencia emocional. No se trata de repetir el pasado, sino de reinterpretarlo desde un presente mucho más crítico, informado y selectivo.

En 2016, la moda vivía una etapa de transición. El minimalismo de los años previos empezaba a tensarse con una estética más explícita, logos visibles, siluetas ceñidas, guiños noventeros y una feminidad directa, incluso provocadora. Diez años después, esos códigos regresan, pero filtrados por un nuevo contexto de sostenibilidad, cansancio del exceso digital y una relación más madura con la imagen.

Uno de los regresos más evidentes es el de las siluetas ajustadas. En 2016, los tops ceñidos, los vestidos bodycon y los jeans skinny eran protagonistas absolutos. En 2026 vuelven, pero conviven con prendas más relajadas, ya no dictan una sola forma de cuerpo ideal, sino que se integran como opción dentro de un armario más diverso. La diferencia está en la intención ya que antes imponían y hoy dialogan.

2016.jpg

El 2016 está de regreso, pero en otro códigos...

Pinterest

Los chokers y collares al cuello, omnipresentes hace una década, reaparecen con materiales más refinados y styling menos literal. Ya no se llevan como statement adolescente, sino como acento preciso sobre piel desnuda o cuellos limpios. Lo mismo ocurre con los hombros descubiertos, un sello claro de 2016 que en 2026 se traduce en cortes estratégicos, asimetrías y prendas que sugieren más de lo que muestran.

En accesorios, el déjà vu es imposible de ignorar. Las mini bags, que en 2016 eran casi un capricho estético, hoy regresan con una carga simbólica distinta. En una era donde todo cabe en el celular, el bolso pequeño deja de ser impráctico para convertirse en un gesto consciente que va de llevar solo lo necesario. No es nostalgia vacía sino adaptación cultural.

El espíritu de 2016 también se reconoce en la manera de combinar prendas. Entonces, el look se construía desde lo inmediato con jeans, tops llamativos y accesorios protagonistas. En 2026, esa fórmula vuelve, pero con mayor atención al corte, la calidad y la durabilidad. El resultado es una estética más silenciosa, aunque igual de reconocible para quien vivió esa etapa.

Celebrity Sightings In New York City - December 3, 2016

Rihanna 2016

Alessio Botticelli/FilmMagic

¿Por qué ahora? La moda siempre responde al clima emocional del momento. En 2026, mirar hacia 2016 implica regresar a un tiempo previo a la saturación absoluta, cuando las redes aún no dictaban cada microtendencia y vestirse tenía algo de juego y espontaneidad. La nostalgia no idealiza ese pasado, pero sí rescata su ligereza.
Así, 2026 no intenta ser 2016 otra vez. Lo cita, lo edita y lo reescribe. La moda se rinde al recuerdo, sí, pero lo hace con distancia crítica.

Tendencias 2026 moda vintage
Eurídice Aiymet Garavito García
