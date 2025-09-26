Suscríbete
Moda

El look de Jennifer Lawrence en San Sebastián confirma que los cinturones se llevan distinto en otoño 2025

Jennifer Lawrence deslumbra en el Festival de San Sebastián 2025 llevando un cinturón de forma original y divertida, aunque su total look gritara formalidad

September 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_555666150_18525596269012277_8043984059656852023_n (1).jpg

El look de Jennifer Lawrence en San Sebastián confirma que los cinturones se llevan distinto en otoño 2025

Getty images

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 no sólo es un escaparate para el séptimo arte: también se ha convertido en una paralela donde las estrellas revelan cómo se entienden hoy las tendencias, particularmente ahora que inició formalmente el otoño 2025.
Entre las apariciones más comentadas estuvo la de Jennifer Lawrence, quien apostó por un vestido de Phoebe Philo que resume a la perfección la nueva narrativa de la moda en contextos formales como el festival sobriedad consciente, modernidad arquitectónica y un accesorio convertido en protagonista inesperado, el cinturón.

Un vestido minimalista con giro inesperado

La pieza en tono verde oliva se caracteriza por su silueta larga y fluida, con un juego de asimetrías que aporta un aire escultórico. Lo más llamativo es el detalle en la cintura: un cinturón negro delgado que interrumpe la caída de la tela, genera un drapeado estratégico y abre un discreto cut-out lateral.
Phoebe Philo, fiel a su lenguaje depurado, logra que la prenda sea más que un simple vestido de alfombra roja. Es una pieza que juega con la tensión entre lo clásico y lo contemporáneo, lo rígido y lo fluido, demostrando cómo un accesorio —el cinturón— puede reescribir por completo la narrativa visual de un look.

SaveInsta.to_554843496_18525596326012277_1880316141889539484_n (1).jpg

Jennifer Lawrence lleva un vestido minimalista al Festival de San Sebastián

Getty images

La lección de estilo de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence optó por un styling contenido que no le restó protagonismo al vestido ya que lo complementó con un peinado liso con flequillo, los pendientes discretos y un maquillaje luminoso que realzaron la naturalidad del conjunto sin competir con la fuerza del diseño. Esa elección confirma que, en la moda actual, menos puede significar más, siempre que exista una intención clara, en el caso de Jennifer Lawrence para el Festival de cine de San Sebastián donde marcó la diferencia con un look contenido y sofisticado.

Los cinturones vuelven a escena

Lo interesante de esta aparición es cómo conecta con una de las tendencias más fuertes de la temporada: el regreso de los cinturones como eje de estilo. Durante años relegados a un papel secundario, este otoño resurgen como el elemento que estructura y aporta carácter a los conjuntos. Ya sea en vestidos minimalistas como el de Jennifer Lawrence, en gabardinas cortas o en siluetas urbanas, los cinturones funcionan como un recurso para acentuar proporciones y redefinir la figura.

990fa10f4f92b2df1cc8c46c1314c8bc.jpg

Los cinturones vuelven a escena

Pinterest

El look de Jennifer Lawrence en San Sebastián cristaliza esta tendencia de manera magistral. No es un accesorio añadido al final: es el corazón del diseño, el gesto que transforma lo convencional en extraordinario.

Jennifer Lawrence Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
