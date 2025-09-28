Suscríbete
Moda

Bufanda ‘skinny’, la tendencia que sustituirá a pañuelos y collares en otoño 2025

Este otoño 2025 la bufanda ‘skinny’ desplaza a pañuelos y collares como el accesorio más versátil ya que es ligera, sofisticada y capaz de transformar cualquier look esta temporada

September 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Copenhagen Fashion Week SS25

Bufanda ‘skinny’, la tendencia que sustituirá a pañuelos y collares en otoño 2025

Jeremy Moeller/Getty Images

En la moda, los gestos más pequeños suelen marcar la diferencia. Esta temporada, el detalle que promete transformar la manera en que entendemos los accesorios no es un collar llamativo ni un pañuelo estampado, sino la bufanda ‘skinny’. Tan fina como versátil, esta pieza se perfila como el nuevo comodín de los looks de otoño 2025.

Un regreso estilizado

La bufanda ‘skinny’ —popularizada en los años 2000 como complemento bohemio y más tarde adoptada por el minimalismo noventero— vuelve con fuerza, aunque bajo un nuevo discurso, hoy se propone como sustituto de las joyas de cuello y de los pañuelos de seda. La razón es clara, este accesorio básico de otoño aporta un gesto sofisticado sin robar protagonismo al resto del outfit, principalmente cuando se trata de gabardinas y abrigos en tonos cafés.

También te interesa...
"The League" Week Five
Celebridades
Justin Bieber reacciona al matrimonio de Selena Gomez y Benny Blanco
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_554356250_18628746178019724_1448940122183605835_n.jpg
Celebridades
Una nueva sinfonía: Selena Gomez y Benny Blanco se casan en Santa Bárbara
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Cómo se lleva la bufanda ‘skinny’ en otoño 2025

La clave está en su versatilidad. Una bufanda ‘skinny’ puede anudarse al cuello en una vuelta simple para lograr un aire desenfadado, caer en vertical como si fuera un colgante o incluso usarse con un lazo improvisado sobre camisas y vestidos. En versiones de terciopelo, satín o punto ligero, eleva un estilismo sin necesidad de más accesorios o exuberancias.
En pasarelas recientes y en los primeros destellos del street style de temporada, hemos visto cómo se convierte en ese detalle inesperado de otoño que puede actualizar un traje sastre, añadir dramatismo a un vestido lencero o jugar con la androginia al acompañar chaquetas amplias y camisas masculinas.

9d2f83b4250cd9bf211c5122e843befa.jpg

Cómo se lleva la bufanda ‘skinny’ en otoño 2025

Pinterest

El lenguaje del detalle

Lo fascinante de esta tendencia es que sustituye dos códigos habituales: los pañuelos, que solían añadir estampado o color, y los collares, que aportaban brillo. La bufanda ‘skinny’ logra fusionar ambos mundos con un gesto más contemporáneo. Al mismo tiempo, responde a un estado de ánimo colectivo, menos maximalismo y más foco en siluetas limpias, donde cada elemento tiene un propósito claro.

ce72bde13c1479d2534be37f622cac08.jpg

El lenguaje del detalle en la bufanda skinny

Pinterest

Del día y la noche

Su mayor atractivo es la facilidad con que transita entre escenarios. Con denim y camiseta blanca se convierte en un guiño sutil de estilo; con vestidos de seda o conjuntos monocromáticos adquiere un aire de sofisticación nocturna. Pocas piezas pueden presumir esa capacidad camaleónica.

accesorios otoño tendencias otoño Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Day 4 - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026
Moda
Kitty Spencer renuncia a la joyería durante Milán Fashion Week 2025
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elisabetta Franchi - Backstage - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025
Belleza
Los 5 colores de labiales que definen el otoño 2025
September 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Milan Fashion Week SS 2026 - Celebrity Sightings
Moda
Ryan Ding Yuxi demuestra que el animal print también es poder masculino
September 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_555666150_18525596269012277_8043984059656852023_n (1).jpg
Moda
El look de Jennifer Lawrence en San Sebastián confirma que los cinturones se llevan distinto en otoño 2025
September 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026
Moda
La chaqueta bomber de ante vuelve a ser la pieza clave del otoño 2025
La chaqueta bomber de ante regresa como la prenda estrella del otoño 2025: versátil, elegante y con una herencia atemporal que la convierte en inversión segura
September 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dilara Findikoglu - Backstage - Spring/Summer 2026 London Fashion Week
Moda
Naomi Campbell deslumbra con un diseño gótico de Dilara Findikoglu
Naomi Campbell brilló en Londres con un look de Dilara Findikoglu que fusiona elegancia, teatralidad y una estética gótica convertida en alta moda
September 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025
Moda
Tiffany & Co. convierte al Bird on a Rock en un homenaje a México
Tiffany & Co. reinventa el icónico broche Bird on a Rock como un puente entre arte, arquitectura y alta joyería, inspirado en el legado de Louis Comfort Tiffany en México
September 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_552409497_18530670145061092_2911704678475854791_n.jpg
Moda
The Tiger: el cortometraje con el que Demna sacudió Milán
Demna presentó The Tiger en la Semana de la Moda de Milán, un cortometraje con Demi Moore, Edward Norton, Elliot Page, Kendall Jenner y más, que expande el universo de Gucci hacia el cine
September 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García