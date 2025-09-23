Así es como influye el equinoccio de otoño en el estado de ánimo y la salud

El equinoccio de otoño marca un cambio significativo en el calendario astronómico ya que el día y la noche duran prácticamente lo mismo, y la naturaleza inicia su transición hacia el invierno. Más allá de su carga simbólica, este fenómeno tiene repercusiones reales en nuestro estado de ánimo y en la salud. El equilibrio entre luz y oscuridad, así como la disminución progresiva de las horas solares, influyen en los ritmos internos del cuerpo y en la manera en que experimentamos la temporada.

La luz solar y sus efectos en el ánimo

Uno de los cambios más inmediatos tras el equinoccio es la reducción de la luz solar. La exposición al sol regula la producción de serotonina, un neurotransmisor clave para mantener el buen humor. Menos luz implica menor estimulación de serotonina, lo que puede traducirse en bajones de energía o episodios de melancolía, comúnmente conocidos como blues otoñales.

Al mismo tiempo, el cuerpo produce más melatonina, la hormona que regula el sueño. Esto explica por qué muchas personas experimentan mayor somnolencia o dificultad para mantener rutinas activas durante las primeras semanas del otoño.

Impacto en la salud física

El cambio de estación también se refleja en el cuerpo:



Sistema inmunológico : el descenso de temperaturas y la transición climática pueden debilitar las defensas, aumentando la susceptibilidad a resfriados y gripes.

Hábitos de alimentación : el cuerpo suele pedir alimentos más calóricos para adaptarse al frío, lo que puede generar cambios en el metabolismo y en el peso corporal.

Sueño y descanso: con noches más largas, las rutinas de descanso pueden alterarse, favoreciendo un sueño más prolongado, aunque no siempre de mejor calidad.

Bienestar emocional durante el otoño

El equinoccio invita también a la introspección. Al ser un momento de equilibrio entre luz y oscuridad, muchas tradiciones lo relacionan con la búsqueda de balance interno. Esta simbología puede usarse a favor para ajustar rutinas, establecer nuevas metas y adoptar prácticas de autocuidado que acompañen la estación.

Actividades como la meditación, la escritura o el ejercicio físico moderado son recomendadas para mantener la estabilidad emocional. Además, aprovechar las horas de sol al máximo, incluso con caminatas cortas al aire libre, ayuda a contrarrestar los efectos de la falta de luz natural.

Estrategias para cuidar la salud en otoño

Exposición consciente al sol : salir a la luz natural por al menos 20 minutos al día mejora la producción de vitamina D y regula el ánimo.

Alimentación rica en nutrientes : frutas y verduras de temporada como calabaza, manzana y granada aportan antioxidantes y fortalecen el sistema inmunológico.

Rutinas de sueño estables : mantener horarios regulares ayuda a equilibrar la producción de melatonina.

Ejercicio regular : incluso en su versión ligera, el movimiento corporal estimula endorfinas y combate la apatía estacional.

Prácticas de autocuidado: baños calientes, infusiones relajantes y momentos de descanso consciente refuerzan la conexión con el cuerpo.

Más allá de la ciencia: simbolismo y bienestar

En muchas culturas, el equinoccio de otoño representa la cosecha y el agradecimiento. Retomar este simbolismo en la vida cotidiana —agradecer logros, reconocer aprendizajes y cerrar ciclos— puede ser una herramienta emocional poderosa.

El equinoccio no solo transforma la naturaleza, también nos invita a transformarnos. Si se enfrenta con consciencia, puede convertirse en una oportunidad para equilibrar cuerpo y mente, fortalecer la salud y cultivar un ánimo renovado en la estación que comienza.