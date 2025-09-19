Las 5 mexicanas que brillaron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

Tras una decisión que dejó boquiabierto al mundo de la moda, Carolina Herrera decidió renunciar a la NYFW 2025 para presentar su nueva colección en Madrid, un verdadero homenaje a la cultura española que se llevó a cabo el 18 de septiembre. Entre los asistentes, la presencia mexicana no pasó desapercibida. 5 mujeres se convirtieron en embajadoras del estilo mexicano en Europa, cada una con propuestas que mezclaron elegancia, audacia y un guiño personal a la estética de la firma.

Un puente entre Madrid y México

La presencia de estas cinco mexicanas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid no fue una casualidad. Representan la fuerza de un mercado latinoamericano que cada vez tiene más influencia en las grandes casas de moda y que demuestra su peso en la narrativa internacional. Sus looks no solo hablaron de estilo personal, sino de una conexión cultural entre dos mundos que comparten tradición, sofisticación y un amor por la moda que trasciende fronteras.

El evento dejó claro que México sigue siendo un referente estilístico en el circuito global, capaz de apropiarse de los códigos de una marca tan icónica como Carolina Herrera y darles un giro propio y memorable.