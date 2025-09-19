Las 5 mexicanas que brillaron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

Tras una decisión que dejó boquiabierto al mundo de la moda, Carolina Herrera decidió renunciar a la NYFW 2025 para presentar su nueva colección en Madrid, un verdadero homenaje a la cultura española que se llevó a cabo el 18 de septiembre. Entre los asistentes, la presencia mexicana no pasó desapercibida. 5 mujeres se convirtieron en embajadoras del estilo mexicano en Europa, cada una con propuestas que mezclaron elegancia, audacia y un guiño personal a la estética de la firma.
Un puente entre Madrid y México
La presencia de estas cinco mexicanas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid no fue una casualidad. Representan la fuerza de un mercado latinoamericano que cada vez tiene más influencia en las grandes casas de moda y que demuestra su peso en la narrativa internacional. Sus looks no solo hablaron de estilo personal, sino de una conexión cultural entre dos mundos que comparten tradición, sofisticación y un amor por la moda que trasciende fronteras.
El evento dejó claro que México sigue siendo un referente estilístico en el circuito global, capaz de apropiarse de los códigos de una marca tan icónica como Carolina Herrera y darles un giro propio y memorable.
La silueta negra que encarna la sofisticación de Ale Capetillo
Ale Capetillo fue una de las mexicanas presentes en el desfile de Carolina Herrera en Madrid, la influencer apostó por un vestido negro de escote corazón y mangas voluminosas que evocaba dramatismo y glam clásico. Con el cabello recogido en un peinado pulido y labios rojos, el look resaltó la esencia de Carolina Herrera: feminidad atemporal con un toque teatral. El negro sigue siendo el mayor aliado de las noches madrileñas.
Val Aguilar demuestra que el rosa sigue siendo el símbolo de poder femenino
El conjunto de falda mini, top y saco sastre en tono rosa fucsia de Val Aguilar se robó miradas en el patio del Palacio. Acompañado de un bolso metálico y peinado en coleta alta, el look mostró cómo el rosa maximalista sigue funcionando como un color de poder femenino. Más allá de la dulzura, la propuesta habló de confianza y modernidad, reflejando la fuerza de las nuevas generaciones mexicanas en la moda internacional.
Jimena Jiménez apostó por la sensualidad del minimalismo Y2K
Otra de las invitadas mexicanas fue Jimena Jiménez quien apostó por un vestido en rosa suave, de tirantes anchos y escote recto, complementado únicamente con un collar de diamantes finos. La simplicidad del conjunto le permitió enfatizar la belleza natural y los tatuajes que enmarcaban la clavícula. Un acierto que demuestra que la sensualidad no necesita artificios: basta con un tono de piel iluminado y un beauty look fresco.
La icónica monocromía urbana de Renata Notni
La apuesta más contemporánea fue llevada por Re Notni que, con un conjunto en negro total conquistó el corazón de Madrid. Para la ocasión llevó un top halter largo hasta la cadera y pantalones de pierna ancha. El look se complementó con gafas de sol oscuras, lo que añadió un aire de misterio y sofisticación urbana. Esta aparición conectó con la narrativa global de Carolina Herrera, que no solo celebra la feminidad romántica, sino también la fuerza de la mujer cosmopolita.
Michelle Salas lleva el blanco como declaración de frescura
Por último, nuestra it girl favorita, Michelle Salas, llevó un vestido palabra de honor con drapeado y detalle floral en el busto. El blanco resaltó como símbolo de pureza y frescura, mientras que el bolso negro y los stilettos en tono nude aportaron equilibrio. La propuesta demostró cómo la paleta neutra también puede ser impactante cuando se combina con cortes estructurados y accesorios precisos.